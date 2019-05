Florentino descarta a Griezmann y mantiene a Hazard

Florentino Pérez descartó que el Real Madrid esté detrás de Antoine Griezmann, mostró su deseo de fichar a Eden Hazard y no respondió cuando fue preguntado por jugadores del PSG como Neymar y Mbappé.

"Tengo la ilusión de que Hazard venga este año. Tengo mucho interés en que venga al Madrid y la esperanza de que este año pueda ser. Es uno de los grandes del mundo. El año pasado también le queríamos pero ahora solo queda un año de contrato", confesó.

"No he hablado con Zidane ni de Mbappé ni de Neymar, por respeto a jugadores que están en otros clubes", aseguró. "Ni hemos hablado con Mbappé ni vamos a hablar con él. El año pasado a petición del presidente del PSG tuvimos que decir que no queremos a ninguno y eso lo reiteramos este año".

En el capítulo de salidas, el presidente del Real Madrid aseguró que no han recibido "ninguna oferta por Bale ni por ninguno" y no se ha despedido de Keylor Navas porque "tiene contrato en vigor". Se mostró molesto por los silbidos de parte del madridismo a jugadores por la mala temporada.

"Son humanos, héroes de una época irrepetible, me parece injusto el trato. No es que no quieran, es que no pueden. Han sufrido agotamiento por la presión de estos años. Se merecen el reconocimiento y no los pitidos de una parte de la afición. Se han agotado, tenemos que reflexionar para salir de esta situación".

Respecto al cambio de entrenadores, Florentino admitió que con el paso del tiempo se ha comprobado que el error no fue Julen Lopetegui. "Se ha visto que no se ha arreglado el problema con cambios de entrenador, pero en aquel momento era difícil entender que con grandes jugadores, el equipo no estuviera al nivel que esperábamos. Julen hizo lo que pudo, pero el problema no era el entrenador, era la mente de los jugadores".

Florentino Pérez no se alegró del mal fin de temporada del Barcelona. "No me alegre del Liverpool-Barcelona pero da valor a lo que nosotros hemos hecho. Me solidarizo con Bartomeu, uno no prospera a base de alegrarte de las desgracias de los demás".