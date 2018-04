Fórmula 1: Pilotos de Red Bull chocan entre sí y se descalifican en GP de Azerbaiyán

Los pilotos del equipo Red Bull, el holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo, han recibido sendas reprimendas por parte de los comisarios del Gran Premio de Azerbaiyán por las colisión que acabó con ambos fuera de carrera este domingo.

Ambos pilotos fueron convocados por los comisarios inmediatamente después de la carrera en Bakú para examinar si alguno de ellos había sido culpable de su incidente durante la vuelta 40.

Tras las conversaciones con los pilotos y los representantes del equipo, los comisarios consideran que tanto el australiano como el holandés fueron igualmente culpables de lo ocurrido, lo que dio lugar a que ambos recibieran sus primeras reprimendas de la temporada.

En una declaración emitida por los comisarios, éstos apreciaron que Verstappen hizo dos movimientos para defender su posición, pero agregaron que Ricciardo también tuvo parte de culpa en lo que sucedió al frenar tarde.

"Solo quiero pedir perdón al equipo. He visto varias repeticiones y tengo que ver un par más. La prioridad ahora es disculparse con el equipo, no señalar con el dedo. En ese punto ciego es difícil ver. Nos hemos tocado y acabó con la peor situación posible. No es positivo", explicó Ricciardo tras la carrera.

Verstappen, por su parte, dijo que el choque fue "algo muy malo para el equipo". "No importa de quién haya sido la culpa. Había mucha gente trabajando en el coche para tenerlo en carrera y un choque entre compañeros no es lo que quieres", señaló tras la carrera.

LOS GANADORES

Los que sí completaron la carrera y llegaron al podio fueron el inglés Lewis Hamilton, de Mercedes, el finlandés Kimi Raikkonen, de Ferrari, y el mexicano Sebastián Pérez, de Force India, en ese mismo orden. Hamilton aprovechó un pinchazo de su compañero Valtteri Bottas y con ello ganó la carrera.

El alemán Sebastian Vettel, que inició en la "pole position", finalizó cuarto y con ello cedió el liderato del campeonato de pilotos a Hamilton, que ahora suma 70 unidades, cuatro más que el germano de Ferrari.