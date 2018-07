Fotoperiodista salvadoreño Yuri Cortez que celebró gol con Croacia: "Esto ha sido una cosa increíble"

El fotoperiodista salvadoreño de Agencia Francesa de Prensa (AFP), Yuri Cortez, contó ante la prensa salvadoreña su experiencia en el reciente Mundial de Rusia 2018 y el histórico momento que vivió en el festejo del gol de Croacia que lo catapultó a la gran final de la Copa del Mundo.

Con una sonrisa de oreja a oreja, que siempre lo ha caracterizado, el profesional se presentó a un foro organizado por el gremio periodístico salvadoreño en un restaurante de Santa Tecla, y compartió con sus colegas el momento de "fama" que está cruzando luego que quedara debajo de una montaña de futbolistas de Croacia luego que estos festejaran el gol del pase a la final en el Mundial.

"Muchas gracias a todos por esta increíble convocatoria. Estoy feliz de estar nuevamente en el país. Agradezco a todos ustedes por compartir este momento conmigo. Esto es bastante oportuno porque me permite convivir con ustedes y responder a las preguntas que todos tienen", comentó Cortez al inicio del encuentro.

ASÍ LO VIVIÓ

Yuri estaba muy sereno y feliz en su silla y contó cómo vivió el momento en el que los jugadores de Croacia se le fueron encima tras el agónico gol de semis.

"Ese día (partido de semifinales de Rusia 2018) cuando me asignaron la silla yo tenía aparte otra cámara con un lente corto que me permitía tener un acercamiento en caso de que la jugada fuera gol. Nunca me imaginé que la cosa (gol y celebración) iba a ser tan desbordante, tan fuerte como sucedió", expresó Cortez.

"Yo sin duda estaba preparado para situación, aunque no le esperaba así. Cuando (Mario) Mandzukic vino a celebrar el gol lo estaba fotografiando con el lente 400 mm, pero cuando lo observé cerca cogí la cámara que tenía de respaldo. Empezaron a llegar los jugadores y empecé a fotografiar cuando de repente se me tiraron todos encima", agregó.

"INCREÍBLE"

"Esto ha sido una cosa increíble. He tenido llamadas de periódicos, revistas, radios, canales de televisión de todo el mundo. Mi rutina, después de esto, sí ha cambiando. Estoy muy contento por estar acá con ustedes", aseveró.

Yuri Cortez resumió toda experiencia como algo "inolvidable, inesperada y feliz de la vida".