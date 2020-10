Francia derrota a Croacia y mantiene el pulso con Portugal

Un gol de Kylian Mbappé a falta de once minutos para la conclusión permitió a Francia mantener su pulso con Portugal por la primera plaza del grupo 3 de la Liga de Naciones, tras imponerse este miércoles por 1-2 a una Croacia, que volvió a estrellarse, una vez más, con el conjunto francés.



Nunca. Ni en partidos oficiales, ni amistosos ha logrado el equipo croata derrotar a una selección gala, que se ha convertido por derecho propio en la auténtica “bestia negra” de los balcánicos.



Da igual si como ocurrió hace apenas un mes en París los croatas se adueñan del balón o como ocurrió este miércoles en el estadio Maksimir de Zagreb ceden la iniciativa para tratar de sorprender al contraataque. El resultado es siempre el mismo, victoria francesa.



Un triunfo que los de Didier Deschamps apenas tardaron en encarrilar ocho minutos, el tiempo que tardó Antoine Griezmann en tocar su primer balón.



El delantero del Barcelona, que parece transformarse cada vez que se viste la camiseta de los “bleus”, no desaprovechó un balón muerto en el área, tras un centro del madridista Ferland Mendy, hoy lateral derecho, para firmar el 1-0 con un violento zurdazo directo a la escuadra.



Este gol, a diferencia de otras ocasiones, no pareció aplacar la ambición de la selección gala, que pareció dispuesta a finiquitar definitivamente la contienda en un visto y no visto.



Y si no lo logró fue, por increíble que parezca, fue por la falta de acierto de Kylian Mbappé, que desaprovechó dos clarísimas ocasiones para lograr el 0-2.



Si a los doce minutos Mbappé, sorprendentemente, no buscó el mano a mano con el guardameta croata en una jugada en la que tenía todo a su favor para correr hacía la portería, en el 15 el jugador del París Saint-Germain envió fuera un balón que parecía sí o sí destinado al gol.



Los dos fallos hicieron reaccionar a Croacia, que poco a poco se fue haciendo dueña del balón, lo que le permitió comenzar a llegar con cada vez más peligro al área francesa.



De hecho, Croacia pudo empatar la contienda a la media hora de juego en un doble remate de Mario Pasalic, que primero estrelló el balón en las piernas de Clement Lenglet y posteriormente en el cuerpo del portero Hugo Lloris.



El empate llegó finalmente a los 65 minutos, en una gran acción de Nikola Vlasic, que castigó la pasividad con la que Francia afrontó el segundo período.



La relajación permitió a Luka Modric recuperar un balón y asistir a Josip Brekalo, que libre de marca en el interior del área tuvo tiempo para asistir a Vlasic, que tras controlar con la izquierda firmó con la derecha el 1-1.



Pero la cantidad de recursos de Francia es tal, que bastó con que Didier Deschamps echase mano de su banquillo y diese entrada al terreno de juego a Paul Pogba, para que los galos se hicieran de nuevo los dueños de la situación.



No habían pasado ni tres minutos desde su incorporación al partido cuando Pogba tuvo en sus botas el 1-2 en un remate, que salvó milagrosamente con un pie el portero croata Dominik Livakovic.



Nada pudo hacer, sin embargo, el guardameta balcánico por evitar dos minutos después el gol de Kylian Mbappé, que culminó de primeras una espectacular triangulación entre Pogba, Lucas Digné y el propio Mbappé.



Una acción en la que Pogba mostró su visión de juego con un sensacional pase de más de cuarenta metros para la llegada de Digné que de primeras metió el balón al interior del área para que Mbappé estableciese el definitivo 1-2.



El tanto volvió a condenar a Croacia, como ya ocurrió en las semifinales del Mundial de 1998, o más recientemente en la final del pasado Mundial de Rusia, a una derrota, que non sólo prolonga su maleficio ante el equipo francés, sino que además deja a los balcánicos ya sin ninguna opción por acceder a las semifinales del torneo.



