Francia, la primera prueba del 2020 para el arquero Roberto Hernández

Tras unos días de descanso, el arquero nacional Roberto Hernández está listo para enfrentar la primera prueba del año: la cuarta etapa del Torneo de Arquería en Nimes, Francia, parte de las Series Mundiales bajo techo. Según contó el nacional viajará a Europa el próximo martes.

“Esta es la etapa más fuerte de todas las Copas del Mundo bajo techo. Nimes está dentro del circuito europeo, por lo que asisten arqueros de todo el mundo para sumar puntos. Yo logré entrar en los últimos puestos”, comentó Roberto sobre la nueva competencia con la que inicia también su temporada.

En cuanto a las expectativas que tiene el salvadoreño, medallista de oro en arco compuesto en los Juegos Panamericanos Lima 2019, son muy buenas, pues pese a que tomó unos días de descanso por las fiestas de fin de año, el nivel se ha mantenido óptimo.

Dijo que en una conversación con su entrenador, Carlos Salvador, luego de Lima 2019 su nivel competitivo ha subido un escalón, tanto en lo técnico como en el rendimiento. “Luego de las vacaciones (de fin de año) hice una tirada perfecta. Mi nivel anda súpero alto”, explicó Roberto.

Y es que en Nimes los arqueros rozarán la perfección. Se prevé que participen más de 100 arqueros, solo de Francia se espera la mayor cantidad de participantes, quienes harán una ronda clasificatoria para conformar una llave de 32 participantes, quienes se eliminarán hasta llegar a la final.

Hernández explicó que el primer objetivo es entrar a la llave y luego avanzar lo máximo posible. “Yo me siento muy bien, ando muy bien. Ya estando dentro de la llave quedar entre los primeros 20 ganando los ‘match’ es algo súper importante”, comentó.

El detalle es que al perder un “match” queda fuera de competencia, pasando a otra llave en la que ya no se disputarán medallas, sino premios de los patrocinadores.

VOTACIÓN

Roberto también recordó que todavía están abiertas las votaciones para elegir al Atleta del Año de la Federación Internacional de Tiro con Arco en la modalidad de compuesto y envió un llamado a la población a que sigan dando sus votos para quedarse con el premio.

“El 50 por ciento de la votación es popular, el otro 50 es de la federación internacional. Varios amigos me están ayudando a votar, pero necesito más apoyo para poder ganar. Si no me equivoco, es la primera vez que un latino está compitiendo por ese premio”, detalló Roberto.

Estoy nominado para atleta de arco compuesto 2019 por la federación internacional @worldarchery les pido su apoyo para que emitan su voto! Aquí les dejo el link y un video explicando cómo votar! Gracias a todos @indeselsalvador https://t.co/52SITYKQoC pic.twitter.com/IixBKOI9Si — Roberto Hernández (@BobHrdz) January 2, 2020

El arquero nacional hizo un llamado a la población para que ingrese al sitio awards.worldarchery.sport y den su voto.