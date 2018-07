Francia vs. Croacia: Ronaldinho apareció en la clausura del Mundial Rusia 2018 [VIDEO]

Antes del partido, y siguiendo los protocolos, se celebró la clausura del Mundial Rusia 2018 con la presencia de muchas personalidades de la música y el carismático Ronaldinho.

El ex campeón del mundo con la selección brasileña actuó en la parte final del show. 'Dinho' tocó los timbales con la alegría que le caracteriza.

El astro brasileño Ronaldinho fue el invitado de lujo de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo #Rusia2018 y demostró su talento en la música.

/VIDEO: @violetaenrusia, enviada especial de #GrupoLPGenRusia pic.twitter.com/jAtujWM3jL — LPGdeportes (@LPGdeportes) 15 de julio de 2018

El espectáculo comenzó con una bonita combinación al ritmo de la canción 'Moscú nunca duerme', se recordaron momentos destacados del torneo, a las once ciudades que han albergado los partidos de esta Copa del Mundo y a las 32 selecciones participantes.

El cantante de 'reggaetón' Nicky Jam primero interpretó 'X' y a continuación, junto a Will Smith e Istrefi, la canción oficial del Mundial, 'Live It Up', producida por el afamado DJ Diplo.

Entre las canciones oficiales de los últimos Mundiales figuran figuran "Un'estate italiana", de Edoardo Bennato y Gianna Nannini, en 1990; "Gloryland", de Daryl Hall con Sounds of Blackness, en 1994; y "La Copa de la Vida" de Ricky Martin en 1998.

En 2002, la canción oficial fue "Boom" de Anastacia, mientras que el himno oficial vocal de Vangelis incluía elementos sonoros típicos coreanos y japoneses.

En 2006, "The Time of Our Lives" del cuarteto Il Divo fue un éxito rotundo. La canción "Waka Waka Waka (This Time for Africa)" de Shakira fue la canción oficial de Sudáfrica 2010 y "We Are One (Ole Ola)" fue la de Brasil 2014.