Frank Velásquez: “De todo corazón, les deseo lo mejor”

SAN SALVADOR. La selección salvadoreña de fútbol playa ultima los preparativos para emprender el viaje a Bahamas para disputar el Premundial de la modalidad, que otorga dos cupos al Mundial que se disputará en la misma sede. El gran ausente es el goleador Frank Velázquez, quien desde 2009 formó parte de todos los procesos eliminatorios.

Frank, quien ocupa sus días jugando torneos de fútbol en su localidad, además de cumplir algunos compromisos con patrocinadores, no dejó escapar la oportunidad para extener sus buenos deseos a sus compañeros y les deseó éxito en sus objetivos.

¿Es extraño no verte en la delegación que viajará al Premundial?

Así se dieron las cosas, la verdad es que el trabajo no se iba a detener solo porque yo no estuviera. Hay buenos jugadores y lamentablemente yo no estaré en esta oportunidad. Selección siempre habrá, esten o no algunos que han sido parte de otros procesos.

¿Has mantenido comunicación con algunos de tus ex compañeros?

Sí he hablado con algunos, pero con el que más me he comunicado es con Agustín, por la situación que vivió con un hermanos, más que era bastante cercano a él. Es un poco complicado que le toque viajar estas circunstancias, ojalá y pueda superar el momento y que se le den las cosas, por bien de su familia, selección y del país.

¿Te genera algún sentimiento no viajar al Premundial?

Así es la vida, no hay tristeza porque no fui convocado, tálvez el que trabajó en los microciclos y no fue convocado para viajar puede sentirse triste. Yo no fui tomado en cuenta y por eso me siento tranquilo.

Pero aparecías en las nóminas de convocatoria y nunca llegaste. ¿Qué pasó entonces?

Yo viaje a Estados Unidos porque debía buscar el sustento para mi familia, me tuve que rebuscar porque no tenía ingresos, en un momento donde nadie nos apoyó. Sólo fui convocado en Facebook, nunca me buscaron en verdad, pero cuando se tiene familia uno tiene que rebuscarse para salir adelante. Tampoco había nada claro cuándo se iniciaría los microciclos. Fue el riesgo que tomé.

¿Pensás que es factible conseguir el boleto al Mundial?

Este equipo juega en conjunto, por ello es una selección, si bien en ocasiones ayudan las individualidades, pero predomina el trabajo de grupo. Creo que puden afianzar un boleto al Mundial, por todo lo que ha mostrado en su preparación. De todo corazón espero que esten en su quinto mundial.

¿Has cerrado las puertas a la selección?

Como futbolista siempre juego, me gusta el deporte y por representar a la selección no habrá dudas. Si estoy bien de salud, siempre querré representarla como lo hice, es una alegría vestir la azul y blanco.

Soy salvadoreño y apoyo no nuestro, este grupo es muy bueno y tenemos que apoyarlos. Es un orgullo representar al país y hay que animarles. Confío en Dios que se alcanzará el objetivo.