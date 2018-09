Frank Velásquez revela los motivos que le hicieron volver al fútbol profesional

El exjugador de la selección nacional de fútbol playa, Frank Velásquez, decidió ponerse nuevamente los botines para jugar con el Cara Sucia de la tercera división profesional, con el que ya marcó un gol en su debut ante Espartano, ayer.

Frank dice que vuelve, en sus palabras, por la amistad que lo amarra con el cantón Cara Sucia, de Ahuachapán. Él procede del vecino Barra de Santiago, en la zona costera del país, donde todos lo conocen y le tienen cariño, por lo que está motivado y ansioso por este reto.

¿Cómo te tomás este nuevo reto en tu carrera? ¿Ya hablaste con aficionados, nuevos compañeros?

De los aficionados, tengo años que me conocen, porque vivo cerca de ellos. Yo vengo de Barra de Santiago y somos vecinos con Cara Sucia. La gente de acá me conoce, sabe quién soy. Con los compañeros ya he jugado, con todos, en torneos no profesionales.

Cuando debuté (en tercera división) fue junto al profe Salvador Morataya, él ha sido un aliado. Antes jugaba fútbol once, pero por lo económico no llegué lejos. Acá ya había jugado en 2007 y vuelvo esta vez por amistad, porque jugadores, directivos y aficionados son amigos míos. Vamos a meternos con ellos y sé que andan bien, se han preparado bien.

El equipo se ha formado de jugadores de cantón y son de buen nivel, queremos llegar lejos y que este equipo sea más grande. Es una gran felicidad regresar al equipo donde me di a conocer.

¿Recordás tus primeras experiencias en el fútbol once?

Primero jugué en 2006, en un equipo de liga media llamado Palo Pique. Luego en la selección de Ahuachapán, en la ADFA. En 2007 debuté en tercera con este equipo y en 2010 en el ascenso de Guatemala.

Estuve en liga media, que es cuarta división, en 2012, con mi equipo de Barra de Santiago. Y hoy finalmente vuelvo a tercera.

¿Qué te motivó a regresar al fútbol once, en el que ya jugaste en el pasado?

El fútbol once lo he jugado toda la vida, solo que a veces no lo hecho de forma profesional, pero por lo económico no llegué lejos. Pero jugué en liga de ascenso en Guatemala en 2010, con el Deportivo Iztapa, y acá en primera con el Once Municipal. Ya tengo una bonita experiencia y ahora tengo esta nueva oportunidad y lo hago porque tengo muchos amigos acá y fue el equipo que me vio crecer profesionalmente. Es un nuevo reto sacar a este equipo y ver cómo llegar lejos. Esa es la meta.

¿El fútbol playa ya no te llama la atención? ¿O solo lo ves como 'hobbie'?

El fútbol playa siempre lo juego, al igual que el sala y el once. Las tres modalidades me gustan y las juego. De todos modos es fútbol, a mí me gusta.

¿Cómo te sentís físicamente y qué buscás aportarle al Cara Sucia?

Gracias a Dios estoy bien. Tenemos a Renato Ruiz como preparador físico, entrenamos dos veces por semana y nos hemos preparado bien. Eso nos ha servido y por eso el equipo está entre los primeros cuatro. Vengo preparado a dar mi aporte a ellos.