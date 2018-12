Fredrick Ogangan queda fuera del Jocoro

El nigeriano Fredrick Ogangan es la primera baja del Jocoro para el Clausura 2019, luego que el equipo morazánico no lograra la clasificación a los cuartos de final.

El futbolista africano ya recibió el finiquito del benjamín del torneo que dirigió el chalchuapaneco Nelson Ancheta.

Ogangan, de 25 años de edad, era uno de los cuatro refuerzos con los que contó el Jocoro en el Apertura 2018, pero según explicó Leonel Hernández, presidente del equipo, no cumplió las expectativas.

“El viernes terminamos el contrato y todo. Ya salió del país. Se necesitaba un delantero y no hace goles, no llenó las expectativas para estar en el equipo y era difícil que continuara y es nuestra primera baja confirmada. Era un muchacho humilde, hablamos con él y era consciente del rendimiento. Arreglamos y no se le quedó debiendo ni un cinco”, dijo el dirigente.

El Jocoro terminó el Apertura 2018 en el décimo lugar con 23 puntos, cuatro triunfos, 11 empates y siete derrotas.

MÁS BAJAS

Hernández adelantó que el martes próximo habrá una reunión para definir sobre el cuerpo técnico y analizar los jugadores que continuarán para el Clausura 2019.

Esta situación deja al cuadro de Morazán con el uruguayo Christian Maciel, el paraguayo Jorce Cáceres y el hondureño Brian Zúniga como los extranjeros disponibles, a la espera de lo que anuncié la dirigencia del equipo de Jocoro encabezada por Leonel Hernández.

“Vamos a tomar las decisiones para ver quienes se van a quedar. En el caso de Maciel y Cáceres seguirán y solo estamos esperando la llegada de uno o dos extranjeros que llenen las expectativas”, expresó.

Sobre el técnico Nelson Ancheta, el pope mencionó que el martes se tomará una decisión. “El miércoles estaríamos anunciando los jugadores transferibles y quién continuará”.

“El trabajo del equipo es aceptable, se aplicaron mucho los jugadores y como junta directiva se ha hecho lo posible de estar al día y no ha habido atrasos”, reforzó Leonel Hernández.

El Jocoro ya piensa en el próximno torneo en el que no está fuera de la amenaza del descenso.

“Hay mucha diferencia con el Firpo y nosotros, con tres o cuatro partidos se pueden alcanzar a otros equipos y estamos claros que estamos más comprometidos y vamos a traer cuatro o cinco jugadores de mejores condiciones”, agregó.