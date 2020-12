Fronterizos con nueva herramienta tecnológica

El cuerpo técnico del Once Deportivo, a través de la junta directiva del equipo ahuachapaneco, cuenta desde el pasado miércoles de una nueva herramienta tecnológica para medir el rendimiento físico de cada uno de sus integrantes dentro del campo de juego.

El mexicano Bruno Martínez, técnico del equipo fronterizo, se mostró complacido que la dirigencia del equipo de Ahuachapán haya dotado de dicho material tecnológico y ser junto al Santa Tecla los únicos equipos de la primera división que cuentan con esa herramienta fundamental para medir la fuerza, velocidad y posición de campo de cada futbolista en la cancha.

"Hoy (miércoles) en el entreno incorporamos los 12 primeros chalecos con esa tecnología GPS en algunos jugadores y se está descargando las informaciones que nos ha proporcionado, como entrenadores estamos en capacitación para utilizarlos de la mejor manera" aseguró el estratega norteño de los occidentales.

Martínez explicó que "los chalecos GPS eran parte del proyecto que les propuse a la directiva del equipo y por allí otras cosas donde incluye a futuro una pretemporada ante equipos de mayor nivel, es una herramienta nueva que se nos está brindando para que los jugadores crezcan y el equipo también en la era digital", apuntó.

La inversión económica que ha hecha la directiva del equipo aurinegro que preside nel empresario José Antonio Salaverría asciende a $3 mil 500 dólares, tal como lo informó el propio dirigente nacional.

"Creo que es importante ir buscando la tecnología para medir la eficiencia de cada uno de los jugadores en entrenos y en juegos oficiales. La primera fase comprende la compra de12 chalecos y primero Dios logremos tener unos días más 10 chalecos más para que todos los jugadores en los entrenos lo tengan, informó el pope de los aurinegros quien además añadió que "queremos familiarizarnos y aprender primero, pero sí es una buena herramienta", acotó.

CRECIMIENTO

A criterio del estratega mexicano, "los datos que nos proporcionan esos chalecos son la velocidad máxima de cada jugador, qué distancia recorre, toma un mapa de calor de sus movimientos dentro de la cancha, te brinda un mapeo completo del seguimiento del jugador en zonas específicas que se les ha dicho, en realidad no sigue al jugador, le exije al futbolista al máximo porque refleja su actitud y movimientos, pero también le exije al cuerpo técnico para orientarlo de manera fundamental porque refleja la labor del futbolista no de manera empírica, si no que con análisis de datos estadísticos de su esfuerzo", resumió sobre la labor de cada pieza tecnológica adquirida.

Al respecto, Gerardo Guirola, defensor zurdo del equipo fronterizo, aseguró en su cuenta de Twitter el acierto de la junta directiva de proporcionar de dicha herramienta al cuerpo técnico del Once Deportivo.

"Sin duda que esto es lo necesitamos en nuestro país para crecer futbolísticamente, felicitar a la directiva por esta inversión que nos ayudará a mejorar muchísimas cosas en nuestro rendimiento individual y colectivo", destacó el jugador occidental.