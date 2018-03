Fue culpa del árbitro

Lee también

Inconforme y molesto por la labor arbitral. Así salió el argentino Osvaldo Escudero, técnico del FAS, tras el empate ante el Chalatenango del pasado sábado por 2-2, en un juego que ganaban 0-2.El equipo tigrillo dejó escapar el triunfo a falta de 10 minutos para que terminara el encuentro y Escudero manifestó: “No se puede ganar con estos árbitros, son una vergüenza. Cada ataque nuestro lo frenaban. No podemos ganar así”.El estratega añadió: “de nada sirve intentar hacer un buen partido si logramos dos faltas y los árbitros nos afectaron; a Allan Murialdo le hicieron faltas constantes y no se las pitaron. Es una vergüenza; estoy indignado porque estos árbitros echan a perder el trabajo”.Mientras en Chalatenango hubo satisfacción del delantero uruguayo Rodrigo Cubilla, anotador del tanto del empate final de los norteños. “Soy el último goleador del equipo y sigo esperando mi oportunidad en el banco”, apuntó el charrúa.“Es importante el empate porque jugamos con 10 hombres; marqué el gol y Dios premió el esfuerzo. No es casualidad que fui el máximo goleador del equipo torneo pasado (11)”, aseguró.