Fue goles y protestas

El peruano Alberto Castillo, técnico del Sonsonate, consideró tras el triunfo ante el Chalatenango que hay serios aspectos por mejorar en el equipo, con el mediocampo y defensa como líneas por mejorar.“Chochera” admitió que llegaron en desventaja porque fue el segundo encuentro para los norteños mientras que para ellos fue el primero: “Mucho nerviosismo atrás a la hora de marcar a tres delanteros y las contras que tuvimos los jugadores pecaron de inocentes, eso pasa siempre en el primer partido”.“Estamos mal en el mediocampo, estamos marcando muy mal. No me dejó conforme el trámite del 3-1 porque nos pusimos nerviosos, marcamos al bulto”, agregó el entrenador cocotero.Mientras, del lado norteño, todo fueron reclamos y quejas. Carlos Mijangos, técnico morado, aseguró tras el partido que la falta de Israel Landaverde no era penalti como fue sancionada por el central Jaime Carpio.“Dolido porque no pudimos hacer pretemporada por problemas, pero hicimos un gran partido, al Sonsonate le dieron dos penaltis de los que uno no era, el Sonsonate no necesita que los árbitros le vengan a ayudar (en casa)”, dijo. “Los árbitros se creen la mamá de Tarzán. Parece que son infalibles”, continuó su queja.Mientras, Fernando Alas, presidente del equipo norteño, aseguró que presentarán una queja formal ante la Liga Mayor porque previo al cambio de Mauricio Mendoza en el segundo tiempo, a su juicio el equipo local ingresó intencionalmente un perro. “Fue una falta de respeto”, protestó el directivo.