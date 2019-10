"Fue mucho premio para Águila"

Debía ser una fiesta. La sede de Ahuachapán presentó buen marco de público. Su mejor entrada seguramente en el Apertura 2019. Pero en la cancha el buen juego no se tradujo en resultado. Once Deportivo terminó llorando las que desperdició y sirvió de grada para el campeón Águila.

Con 7 derrotas consecutivas, los fronterizos siguen muy rezagados en la tabla. Solo han sumado 5 puntos en 14 fechas.

El entrenador Pablo Quiñonez habló de que jugaron bien pero no alcanzó para ganar. "Totalmente se tuvo una actitud muy buena, con un juego muy interesante y ocasiones de gol. Pero Águila se llevó mucho premio porque nos concretó y esto es fútbol. Y tuvimos una ocasión sobre la hora con el penal pero no lo pudimos concretar", indicó.

El timonel charra señaló que se habló de no conceder faltas directas y fue allí donde Verges marcó el gol del triunfo.

"Habíamos hablado que debíamos evitar faltas cerca del área pero Águila supo aprovechar una para causar vértigo. Le agradezco a la gente por venir porque eso es un apoyo muy importante para el equipo que quiso y fue protagonista contra el campeón y no es fácil. Sé que el resultado no sirve pero la actitud y el juego fue bueno de local y esperamos que esto nos permita seguir mejorando", dijo Pablo.

Una preocupación es que no cuentan con un 'Killer'. "Tenemos que seguir haciendo consciencia que no estamos co creando las oportunidades. Delanteros sí hay, tenemos jugadores que se ganan el puesto pero está faltando quien la mande a volar, a ser efectivos en el fútbol".

Por su parte, el volante Franklin Campos mencionó "Estábamos motivados más que nunca, habíamos trabajado bien en la semana porque se jugaba en Ahuachapán y había que aprovecharlo. Manejamos la mayor parte del juego, generando llegadas pero no las concretamos. Águila solo tuvo una y le alcanzó para ganar. Estoy satisfecho con el grupo".