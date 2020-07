“Fui un trotamundo en los equipos de la segunda división y marqué más de 450 goles”

Fredy Santos jugó por 20 años en equipos de fútbol del sector profesional y tras su retiro hace siete años con el Fuerte Aguilares de la tercera división, giró su mirada al banquillo técnico y reservó un espacio porque quiere destacar como entrenador.

En su carrera, Fredy, mejor conocido como “el Cherokee” Santos, destacó como goleador en todos los equipos que jugó, fue campeón de goleo en el año 2008 con el Vendaval de Apopa y ganó el trofeo Hombre Gol que entrega EL GRÁFICO. Dice que según su cuenta, marcó entre “450 y 500 goles”.

El fútbol le dejó “alegrías tristezas, pero ganas de seguir adelante y no dejarlo por lesión, disfruté de mis amigos fue una carrera bonita que la volvería a repetir”.

Pero admite que pese a su sello goleador, le faltó ambición para llevar sus goles a la primera división. “Faltó un poco de compromiso de mi parte, quedaron muchos sueños (por cumplir), pero me dejó una bonita experiencia. Faltó compromiso de mi parte, en la segunda división no hay… tuve las oportunidades pero no las aproveché; por eso, hoy trato de inculcarle a los jugadores que no renuncien de sus sueños y que cuando les llegue la oportunidad, traten de aprovecharla”.

Santos comenzó su carrera en el fútbol en el año 1993 con el Marte Soyapango de la segunda división, su potencial goleador lo llevó a la selección sub-20 de El Salvador que dirigía Rubén Guevara y participó en el Premundial de la categoría. A su regreso, jugó con El Roble de Ilobasco en la primera división (1997) y ese fue el impuso en su carrera.

En 1998 jugó con el Municipal de San Salvador en la liga de plata, pasó al Telecom en el año 2003 y alcanzó con el Coca Cola el ascenso a la liga mayor en el año 2005. Jugó con el Real San Martín de la segunda división y con el Chalatenango, en primera división en el año 2006.

Volvió a la segunda división para jugar con el Curazao, Santa Tecla, Vendaval, UES, El Roble, Platense y optó por el retiro a los 35 años de edad, con el Fuerte Aguilares, en el año 2013.

En todos los equipos destacó por sus goles. “Tenía esa virtud, trabajaba mucho en definición, no temía enfrentarme a jugadores grandes pese a mi estatura (1.60), marcaba muchos goles, entre 10 y 17 goles de promedio. Era delantero, tenía que rendir y meter goles”.

“Por el hecho de estar acostumbrado a la segunda división, me hice un trotamundo, me enfoqué más en la segunda división, me acomodé”, dijo sobre la falta de regularidad en la liga mayor.

AL BANQUILLO

Llegó la hora del retiro, pero su pasión por el fútbol lo llevó a inclinarse por el trabajo de formación. Desde el año 2014, que inició el proyecto del Ilopaneco (compraron categoría en tercera división al San José Sacare), Santos se convirtió en el auxiliar técnico y se mantiene en el puesto, hasta la actualidad.

“No quise dejar el fútbol, siempre quise impartir lo que aprendí, lo que los entrenadores me enseñaron, eso me motivó a seguir en el fútbol, me gusta lo que hago, trato la manera de seguir aprendiendo; cuando uno quiere, siempre se puede. Me deja la satisfacción de haber dejado el fútbol, pero seguir vigente como entrenador”, sostuvo.

Santos anhela seguir estudiando en AEFES para conseguir su título de entrenador clase A y B, para poder dirigir en segunda división.

“De pequeño en mi comunidad (Hipotecaria de la colonia Santa Lucía, Ilopango), me decían Cheri y un amigo me decía Cheri cuatro plumas, al final, como era un indio, me quedó el sobrenombre de Cherokee”, recordó sobre su apodo futbolero.