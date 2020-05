Fundamadrid inicia programa de entrenamientos virtuales para toda la familia

Fundamadrid El Salvador continúa con sus actividades pese a la pandemia que ha golpeado al mundo entero y que en el país mantiene a la sociedad en cuarentena. Si bien los entrenamientos en grupo están suspendidos, la fundación merengue se ha reinventado para que su programa de entrenamiento ahora también sea para toda la familia desde su casa.



Desde el pasado lunes 11 de mayo, Fundamadrid ha iniciado un nuevo programa de entrenamientos que se desarrollará con todos los chicos integrantes de sus academias deportivas en el país los días lunes, miércoles y viernes. Acá, cada entrenador tendrá a su cargo una serie de programas que podrán realizarse con materiales que se encuentran fácilmente en casa.



Hoffman Uceda, entrenador a cargo en la fundación oficial de el Real Madrid en el país, hizo hincapié en que esta es una forma en que los alumnos podrán estar en forma, divertirse en medio de la cuarentena, pero además compartir en familia de los beneficios del deporte.



"Nos hemos reunido para llevar a cabo un nuevo programa con nuevos ejercicios y una nueva metodología de manera virtual. Esto acompañado de que los padres de familia pueden incorporarse a los entrenamientos", menciona Uceda.



Agregó que ahora "Fundamadrid piensa en los niños y sus padres y personas que viven en casa para tener ratos y momentos diferentes y la mejor manera es hacerlo ejercitándose en casa".



SIN FÚTBOL



Y es que al menos para los niños no habrá fútbol por mucho tiempo o al menos no existe una fecha establecida por las autoridades para retomar actividades en grupo. La labor de la fundación ahora es continuar con su trabajo utilizando la tecnología para estar en contacto con sus alumnos.



Todos los integrantes de Fundamadrid están incluidos en esta dinámica. "No excluimos a nadie. Todas las familias de todas las escuelas de nuestra fundación están invitados a unirse a esta dinámica de trabajo", reiteró Hoffman.



Los entrenadores además cuentan con material didáctico Galaxia De Los Valores que envió la fundación para realizar las prácticas virtuales que han venido preparando en las últimas semanas, luego de comenzar la cuarentena.



"El objetivo es que todos los niños y niñas estén siempre haciendo cosas buenas, practicando valores, cuidando su salud y estén activos. Queremos llegar a los hogares en un momento en que nuestros alumnos no están necesitando", concluyó Uceda como coordinador de esta modalidad.



La idea es aprovechar el tiempo por las tardes y en medio de la crisis. Fundamadrid continúa llevando su trabajo pero además fortalecer la unión familiar y la mejor forma era incluir a todos en un programa deportivo diferente, acorde a los valores de la institución.