Furia Pampera planea la remodelación del Sergio Torres

La barra organizada del Firpo, la Furia Pampera, afirmó por medio de uno de sus portavoces que planea intervenir el estadio Sergio Torres Rivera, una vez que recauden fondos en actividades organizadas para septiembre y tengan el aval del presidente del equipo, Modesto Torres.

De acuerdo a uno de sus integrantes, "se hizo varias observaciones al estadio, pero trabajando de la mano se podrían subsanar esos puntos, entonces por decisión nuestra hemos decidido realizar las mejoras".

En orden de realizar esa intervención en el estadio, que necesita mejoras en varias áreas, especialmente en el muro de contención del sector norte así como más accesos a la cancha, el vocero de la Furia Pampera indicó que primero deben presentar una carpeta técnica al presidente Modesto Torres para que la analice y evalúe si es viable.

"Estamos trabajando en la carpeta técnica, esa es la condición que él (Torres) nos pidió", afirmó el vocero. El pope firpense confirmó a esta redacción dicha información.

"Es cierto. Estoy esperando la carpeta técnica de las reparaciones requeridas", indicó Torres.

HASTA UNA COLECTA

Además de este requisito, los hinchas pamperos realizarán actividades para reunir los recursos económicos necesarios para comprar los materiales.

"Haremos algunas actividades, como un almuerzo el 1 de septiembre, en el parque El Calvario, donde esperamos vender unos 1 mil almuerzos a un costo de 3 dólares. Luego, el 15 de septiembre tendremos una colecta en el marco del desfile de Independencia y luego la fiesta de los 95 años del equipo, el 22 de septiembre", explicó el miembro de la barra.

Las actividades que la barra del Firpo planea realizar en septiembre.

El Firpo se trasladó al estadio Cuscatlán para este certamen Apertura 2018 debido a que no pudo realizar los trabajos de remodelación que la FESFUT pidió a los equipos nacionales para poder competir en el torneo actual, lo cual también es un paso para que las instituciones deportivas tengan una licencia de clubes a nivel de CONCACAF. La medida de cambio de sede no fue del agrado de la barra, que decidió ya no apoyar los juegos como local del equipo.