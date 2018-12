Futbolista profesional se ofrece a jugar gratis para “salvar al Firpo del descenso”

Emanuel Osorto, actual jugador del Once Lobos de la segunda división, se ofreció a jugar sin cobrar salario con el Firpo de la primera división, para colaborar con el equipo pampero para intentar “salvarlo del descenso”.

Osorto, reconocido jugador de la liga de plata y con pasado en la primera división, saltó a la fama luego que en febrero de 2014 EL GRÁFICO publicara un reportaje donde se contó que, alternaba su carrera con el Juventud Independiente de la primera división, con su papel de payaso y malabarista dentro de su propio circo, el Wonders Boys.

Este destacado delantero se ofreció a la directiva del Firpo para sumarse a la plantilla usuluteca que comenzará desde el último lugar de la tabla de posiciones, la lucha por salvarse del descenso. Desde niño es un fiel aficionado del Firpo, incluso alentó desde las gradas en varias ocasiones “mi deseo es aportar, el equipo pasa por un mal momento, quiero aportar con lo que puedo”, sostuvo.

“El Payaso” Osorto sabe que el equipo pasa por mal momento económico luego que la plantilla de jugadores informara que les adeudan salario de entre dos y tres meses del Apertura 2018. “Estoy dispuesto a no cobrar salario, soy un gran aficionado del Firpo, me duele la situación que pasan los compañeros, pero lo importante es que el Firpo no descienda, quiero jugar este torneo en el Firpo sin cobrar salario”, comentó.

Este delantero que tiene contrato vigente con el Once Lobos de la segunda división por seis meses más, ya vistió los colores pamperos en la segunda división en el 2015 “ya hablé con un directivo y me han dicho que el aporte es bienvenido, ojalá que se pueda concretar. Estoy haciendo pretemporada con el Once Lobos, pero ya tomé la decisión, si se da la oportunidad, llegaré al Firpo”.