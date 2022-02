Futbolistas de la selección de El Salvador no se presentarían al partido ante Canadá. Estos son los motivos

El partido de El Salvador contra Canadá está en jaque. La tarde de este miércoles 2 de febrero los jugadores de la selección de El Salvador anunciaron que no jugarán el partido programado para este día contra Canadá como medida de protesta por una falta de respeto y luego de que la FESFUT les informó que no cumplirá el acuerdo sobre los premios.

Los seleccionados informaron que el Comité directivo de la FESFUT les recrimina haber filtrado que ellos compraron por cuenta propia indumentaria para el frío durante el campamento en Indianápolis y Columbus.

"Como grupo unido, hemos tomado la decisión de hacernos a un lado y no seguir formando parte de estas gestiones de parte de la Federación. No jugaremos este partido para sentar un precedente y esto no se vuelva a repetir (sic) para nosotros", explicaron en el comunicado que fue publicado por varios jugadores horas previas al partido contra Canadá.