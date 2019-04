Gabriel Álvarez, asistente técnico del Firpo, no tenía contrato en FESFUT

Gabriel Álvarez, asistente técnico del argentino Carlos de Toro en Firpo, no ocultó este lunes su molestia al enterarse de que no tiene contrato registrado ante la FESFUT.

"Tomamos la iniciativa de venir. Con mucha sorpresa, porque no sé cómo podía estar dentro del campo, porque estoy trabajando en el equipo y ni contrato tengo. No sé cómo voy a resolver esta situación", manifestó en las oficinas federativas.

"El abogado de nosotros me recomendó que haga las diligencias correspondientes fuera de la FESFUT, porque lo que hicieron conmigo fue lamentable. Es increíble lo que me está pasando. Jugadores que siguen registrados y ni están en el equipo. Lo único bueno que tiene Firpo es la gente", lamentó.

A su vez, afirmó que no continuará con el plantel ni se presentará al último juego ante Municipal Limeño, este fin de semana. Este punto ya lo discutió con De Toro.

"Yo no me voy a presentar más al equipo porque es una falta de respeto lo que hicieron conmigo. Ahora vengo a buscar mi contrato para asesorarme y cobrar el dinero que se me adeuda y ni siquiera tengo contrato registrado (ante la FESFUT)", reclamó.

Por su lado, el preparador de arqueros, Will Cardona señaló que "es triste encontrarse con noticias como la de mi compañero Gabriel, que figuraba en el equipo y no tenía contrato. Es una responsabilidad del señor que está frente del equipo (Modesto Torres), por eso el equipo está donde está".