Gabriel Núñez: "Luché mucho contra el covid"

Gabriel Núñez habló de su salida de Firpo luego de la finalización del torneo Apertura 2020, certamen en el cual solo pudo disputar un partido de fase regular, debido a una lesión que lo tuvo marginado en casi todo el campeonato.

El dominicano también explicó que se contagió de covid-19, justo cuando estaba haciendo pretemporada con un equipo nacional, quienes tuvieron que optar por no contar con sus servicios debido al complicado proceso que estaba llevando el jugador en el hospital.

Actualmente, Gabriel Núñez forma parte del equipo Cibao de República Dominicana, quienes se alistan para el inicio del torneo el próximo mes. Cabe destacar, que el ex jugador de Firpo también está concentrado con su selección para disputar estos encuentros de fecha FIFA en las eliminatorias de CONCACAF rumbo a Catar 2022.

¿Cómo va la preparación con la selección de tu país en estas eliminatorias de CONCACAF?

Estamos contentos. Iniciamos los entrenamientos el domingo ya preparándonos para el partido del miércoles frente a Dominica.

¿Qué sentiste todos esos meses que estuviste lesionado el año pasado sin poder ver actividad con Firpo?

Alcancé a jugar con Firpo el último partido ante Santa Tecla antes de disputar los cuartos de final frente a Águila. Realmente para mí fue muy duro porque en la época de la pandemia yo me preparé muy bien para el desafío de Firpo. A mi no me da miedo decirlo, llegué mejor que todos mis compañeros. Estábamos muy motivados de iniciar una etapa con el equipo que también era el regreso a primera división, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Tuve esa recaída de lesión de ligamentos cruzados que la había tenido en 2012 y me dejó fuera del torneo.

¿Qué sentiste al darte cuenta de que te dieron de baja para el siguiente torneo?

El fútbol es así, desafortunadamente cuentan o no cuentan contigo, sos bueno o sos malo, es negro o blanco, no hay gris. Yo tenía contrato por un año, la junta directiva junto con el técnico tomó su decisión que no querían que siguiera en las filas de Firpo. Yo respeto eso, si es correcto, o no, ya queda en conciencia de ellos. Realmente en el momento no entendía por qué. Pero ahora estoy muy bien en República Dominicana, estoy en el mejor equipo del país. Me tratan como nunca me han tratado. Es una institución genial y realmente venirme para acá fue lo mejor que me pudo haber pasado.

¿Te pagaron el contrato en Firpo luego de que decidieran que no continuabas en el equipo?

Eso va a quedar entre mi persona y la dirigencia del equipo.

¿Tuviste ofertas para quedarte en El Salvador luego de tu salida de Firpo?

Toqué todos los contactos que tenía en El Salvador y para serte honesto, todas las personas me dieron la espalda menos un equipo que me dijo que fuera hacer pretemporada con ellos. No voy a decir cuál fue el equipo, pero no pude porque me dio coronavirus y ellos no me iban a esperar. Realmente quedé muy triste como las personas te tratan después de que te dan de baja y todo el mundo te da la espalda. En ese momento me salieron ofertas de República Dominicana y me decidí por tomar la de Cibao.

Mencionaste que tuviste Covid-19 ¿Cómo fue tu proceso de recuperación? ¿Qué sentiste todo ese tiempo?

A mi me pegó muy fuerte. Yo me infecté estando con la selección cuando jugamos contra Serbia. En los primeros cuatro días era asintomático, la verdad no pasaba nada, solo estaba un poco cansado. Pero al siguiente día la oxigenación me bajó a 87’ y me tuvieron que hospitalizar inmediatamente, no es normal que baje tanto y son niveles en que puedes morir. Me dio neumonía grave y estuve hospitalizado por cinco días. La primera noche la pasé fatal, de hecho, los doctores me dijeron que podía haber muerto ese mismo día y gracias a Dios no fue así. Luché mucho para salir del hospital, no ha sido fácil la recuperación. El Covid-19 a mí me ha pegado fuerte y más los atletas de alto rendimiento que notamos la diferencia física que te deja.

¿Toda tu recuperación del coronavirus fue en El Salvador o en República Dominicana?

Todo fue allá en El Salvador, en el Hospital Militar.

Volviendo a la actualidad ¿Cómo estas en tu nuevo equipo, el Cibao?

Nosotros estamos en pretemporada, el torneo inicia el 27 de abril. Hace dos semanas que he estado entrenado con el equipo en la pretemporada y ha sido genial. El recibimiento de los dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico ha sido como nunca y jamás he estado en una institución tan buena como esta. Realmente estoy muy contento y es la mejor decisión que pude haber tomado.

Ya que estamos en fecha FIFA ¿Cómo va la preparación para sobrepasar esta fase de grupo en las eliminatorias de la región, dónde tienen a Panamá como rival más fuerte?

Lo más importante es el partido con Dominica que es el primero que tendremos. Si uno no va sumando puntos entonces uno no clasifica. Panamá es el último partido del grupo y todavía está lejos.