Gala Hombre Gol de El Gráfico premió lo mejor del Apertura 2021

Una noche histórica para el fútbol nacional. Este jueves se realizó la trigésima gala del Hombre Gol de El Gráfico, distinción que premia a las figuras más destacadas del Apertura 2021 en las tres categorías del balompié salvadoreño.

TRANSMISIÓN DE LA GALA

Fue un evento especial que reunió a las máximas personalidades del fútbol nacional y se revivió a los ganadores de las 29 ediciones anteriores.



El ganador del Hombre Gol de la máxima categoría es el colombiano Duvier Riascos. El atacante del Alianza llegó en este torneo a las filas del cuadro capitalino, y en su primer certamen en las canchas salvadoreñas no solo fue un elemento clave para que los albos consiguieran llegar a su décima final consecutiva, sino que acabó con 16 goles en 22 jornadas de la fase regular.



“Felicito a EL GRÁFICO por este gran gesto que le permite a uno como jugador motivarse. Uno quiere ratificar que tiene un premio por ser goleador del campeonato, es una gran labor y salí en algunas ediciones del periódico en portada y eso me ponía contento. Guardaba las fotos y me lo mandaban del equipo y esperemos que pueda seguir mejorando por todo. Ya a esperar ese día importante para recibir ese premio y disfrutarlo con mi familia”, indicó Riascos.



Por su parte, el Guante de Oro lo ganó Kevin Carabantes. El portero del FAS fue el arquero menos vencido del torneo. En los 11 partidos que disputó Kevin, encajó un promedio de 0.73 goles por encuentro. Esta es la primera vez que el guardameta conquista este trofeo tras seis años de carrera en la primera división.



“Estoy muy contento la verdad por haber ganado este premio que si bien es cierto es un premio individual, lo conseguimos como equipo, estoy muy contento por eso porque no había ganado uno y voy a tratar la manera de disfrutarlo y esperar en Dios que nos trae en el futuro. Gracias a Dios que pude ganar este premio, y ahora espero seguir ganando muchos, tanto a nivel personal, como para el equipo”, comentó el portero del cuadro santaneco.

PREMIO AL MEJOR EQUIPO DEL 2021

En la gala también se entregará el premio al Mejor Equipo de la Temporada Regular, galardón que será entregado al alianza, debido a que alcanzó 51 puntos en la fase regular del torneo de primera división.



En la segunda división del país, el ganador del Hombre Gol de Plata es Raúl Quijada del Santa Rosa Guachipilín, quien marcó 15 goles en 18 partidos en la fase regular del Apertura. El delantero metapaneco de 34 años de edad ganó por tercera vez en su carrera este galardón. La primera vez que lo obtuvo fue en el Apertura 2010, anotando 18 dianas, y la segunda ocasión fue en el Apertura 2018, marcando nuevamente 18 goles.



El Guante de Plata lo ganó el portero del Corinto, Óscar Reyes, quien en los 12 partidos que disputó como titular consiguió nueve goles en contra para un promedio de 0.75 goles por partido. Este es el primer galardón que obtiene Reyes en su carrera.



Óscar Molina del Atlas de la tercera división obtuvo, por primera vez en su carrera, el premio al Hombre Gol de Bronce al marcar 24 goles en la fase regular del campeonato, un solo tanto más que Walter Mejía del ADEREL Lourdes.



Mientras que Misael Erazo fue el ganador del Guante de Bronce del este año. El guardameta del Audaz fue clave para que su equipo lograra un boleto para la final de centro-oriente. El portero encajó nueve goles en 13 duelos, promediando 0.69 tantos por encuentro. Este es el primer trofeo que Erazo obtiene en dos años de trayectoria en el fútbol nacional.