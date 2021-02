Gamarra: "Es un pequeño pasito nada más"

Roberto Gamarra, técnico de Firpo, pidió no magnificar el resultado de 1-0 ante Águila y recalcó que el torneo Clausura apenas comienza.

Los toros ganaron por 1-0 al cuadro emplumado en la tercera fecha del Clausuray son líderes del grupo Oriente con 7 puntos.

"Cómo me vas a hablar de invicto, si son apenas tres fechas. Ese es el problema. Nosotros magnificamos, porque se ganan un par de juegos. Decime vamos como el Liverpool, con 39 o 40 partidos como invictos. Eso no es nada. Con tres juegos invictos en el fútbol de Centroamérica se cree que ya somos campeones del mundo y no es así. Nos falta recorrido. Este es un pequeño pasito nada más", dijo el entrenador argentino.

"No quiero minimizar ni decir cosas fuera de lugar pero esto es apenas el inicio y de nada sirve que haga un buen papel en esta fase y en la fase clasificatoria, donde tenés que demostrar la uña de guitarrero no apareces, por favor, yo quisiera tener perfil bajo, ustedes me van a entender a mí y me conocen saben que soy un tipo que habla lo menos posible y habla después del hecho consumado. Hay que ir paso a paso", explicó Gamarra

Según "El Toto" para este torneo Firpo tiene diferencias en relación al anterior y dio méritos al gol de Canales.

"Él está jugando seguido y un jugador cuando está jugando seguido aprecia el momento y la oportunidad, después se justifica, eso estamos buscando de él. Lo mantuvimos pese a que no anduvo bien con el balón, tuvo situaciones anteriormente y nos las pudo capitalizar pero por suerte al principal la metió y eso es lo que vale", mencionó "El Toto".

"Hemos traído jugadores determinantes que en el pasado no teníamos.Tenemos jugadores con buen pie como Álvaro Lizama, Kevin Sagastizado, Cristian Cisneros y la portería da garantías de un 60% con Almeida y le dan otra tónica al equipo", comentó el argentino.

Luis Canales fue el protagonista en el derbi oriental al marcar el gol para Firpo que le aseguró el liderato del grupo Oriente a los pamperos y confirma un buen comienzo del equipo usuluteco en el Clausura 2021.

Canales celebró con mesura su gol y el triunfo ante Águila en el Sergio Torres Rivera de Usulután.

"Un gran trabajo en equipo, todos luchamos durante los 90 minutos, gracias a Dios se nos dio la recompensa porque habíamos manejado el partido de una buena manera, supimos manejarlo y el triunfo pudo ser más amplio pero nos llevamos lo justo", dijo Canales.

El jugador firpense anotó al minuto 72 con toque de cabeza, al minuto 72.

"Estoy contento porque he trabajado para esto y me he preparado de buena manera, ahora este es el resultado", explicó el futbolista de 23 años.

De acuerdo a Canales, el triunfo solo les sirve para ganar confianza. "Vamos a poder estar tranquilos esta semana y prepararnos de la mejor manera en esta semana larga. Vamos empezando bien y sabemos que no hemos ganado nada", comentó el delantero.Por su parte