Ganaron su primer título en primera división con Alianza

Los aliancistas Óscar Cerén y Alexander Larín conquistaron por fin un título nacional y lo hicieron portando la camiseta del Alianza, para romper así una mufa de no ser campeón de primera división.

El “9” de los albos ingresó al campo de juego al 57’, precisamente por Alexander “Cacho” Larín, cuando ya el partido lo ganaba los albos 3-1. Necesitó solo siete minutos para asistir a Fito Zelaya en el 4-1.

“Me siento feliz y agradecido con Dios. Al fin pude ser campeón nacional, había perdido ya tres finales (una con Águila y dos con Alianza) y ese sabor amargo de perderlas no me dejaba en paz cada vez que se lograba avanzar a esa etapa de la liga”, aseveró Cerén.

FIN A LA MUFA

Larín logró por fin ser campeón en El Salvador, luego de haberlo sido con el Herediano de Costa Rica (2014-2015) y con el Juárez de la segunda división de México, en 2015.

“No sé si era mufa o qué, sobre ese tema solo callé. Dios me dio esta tercera final con Alianza y como lo dije antes, las estadísticas se rompen, y ahora tengo la dicha de tener tres campeonatos de liga en tres distintos países”, afirmó.

“Estoy alegre por este título. Mi familia estaba en sol general. Se me salen las lágrimas por toda aquella gente que perdí estando allí, el título va para ellos. Ser campeón en mi país no se compara con nada, lo esperé mucho y al final del partido solo me puse a llorar frente al sector general por la emoción”, acotó.