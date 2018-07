Gareth Southgate: de ser entrenador de Inglaterra a convertirse en un ícono de la moda

Gareth Southgate, entrenador de la selección de Inglaterra, se ha convertido en todo un referente de la moda en la Copa del Mundo Rusia 2018.

El estilo que ha caracterizado al entrenador inglés es el uso de camisa manga larga y pantalón formal, todo este atuendo acompañado de un chaleco. Y ese elemento es el que lo ha hecho destacar.

La empresa Marks and Spencer, encargada de vestir a la delegación inglesa, ha informado que las ventas del chaleco que usa Southgate se han disparado hasta en un 35 % durante el Mundial.

El estratega se ha mostrado sorprendido según las declaraciones que ha dado: "No sabía esto hasta que me mandó el artículo un amigo. Me sorprende porque no debería ser un ícono de la moda. Conozco mis puntos fuertes y sé que no soy ningún David Beckham".

La marca de ropas ha informado que se va a incluir el chaleco en el próximo catálogo, esperando que las ventas se mantengan según lo previsto.