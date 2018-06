“Gasté el dinero de mi liquidación para venir a ver a Perú en Rusia 2018”

De la mano de Teófilo Cubías y con una generación de grandes talentos, Perú llegó al mundial de México 1986 sin saber que esa sería la última vez que estaría en la gran escena del fútbol internacional. Sin embargo, hoy, en Rusia 2018, los incas vuelven de la mano de figuras como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán o Pedro Gallese, todos dirigidos por Ricardo “El Tigre” Gareca.

Por ello y “sin dudarlo ni un segundo”, Verónica Morales, peruana de 32 años de edad, usó todo el dinero que le entregaron como liquidación de su anterior trabajo para cruzar las fronteras y llegar a Rusia a apoyar a Perú, selección encajada en el Grupo C del mundial junto a Francia, Australia y Dinamarca.

“Perú no venía a un mundial desde hace 36 años, así que cuando Perú clasificó, la plata de todo mi antiguo trabajo, que me dieron mi liquidación, no lo dude ni en segundo y me la gasté todita, me compré el pasaje a Rusia y me vine al mundial para ver a mi Perú”, relató Verónica evidentemente emocionada.

A esta aficionada peruana la liquidaron de su trabajo, pero no dudó ni un segundo en utilizar su dinero para viajar a #Rusia. Esto le contó a @violetaenrusia sobre su viaje. #GrupoLPGenRusia. pic.twitter.com/9dVjp8iOZh — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 14 de junio de 2018

Y es que para esta Copa del Mundo Rusia 2018, Perú es una de las grandes apuestas para convertirse en la “sorpresa” del torneo, con un juego ofensivo y una firmeza defensiva que fueron claves para clasificar a la fase final de la competición, dejando a otras favoritas como Chile, actual campeón de la Copa América, y a Ecuador, quien había empezado de buena forma las eliminatorias sudamericanas.

“Para nosotros como peruanos siempre hemos querido que venga y estábamos como que jugaba y perdía, jugaba y perdía”, comentó, haciendo referencia a los intentos fallidos que había tenido Perú de regresar a un mundial, a pesar de contar con figuras como Nolberto Solano y Claudio “El Bombardero de los Andes” Pizarro.

“Pero ahora gracias a Farfán, a Paolo Guerrero que es y ha sido nuestro goleador y al maestro Gareca que le debemos mucho como afición”, agregó. Además, Verónica recordó también que no ha sido un camino fácil, pero que con mucho esfuerzo y trabajo su selección ha vuelto a la máxima fiesta del fútbol.

En su viaje, Verónica ha gastado aproximadamente $1,300 en el pasaje a Rusia de ida y vuelta. Además, señaló otros gastos como estadía y transporte, además de los $105 que pagó para participar en un sorteo que hizo la FIFA, en el cual ganó las entradas a los juegos de primer ronda de Perú.

“Por trabajo solo podrá estar en los partidos contra Francia y Dinamarca. Pero tengo seguro que los vamos a ganar”, comentó con la emoción de gritar los goles que los incas puedan anotar en el torneo y confiando en que, a su regreso, Perú seguirá su camino mundialista.

Sin embargo, así como Verónica, varios aficionados más han llegado desde distintas partes del mundo para apoyar a Perú y a las demás selecciones sudamericanas en esta fiesta mundialista, la cual ha hecho de Rusia el escenario de múltiples carnavales de colores, cánticos y gritos de apoyo a las 32 escuadras que buscan alcanzar el máximo trofeo del fútbol internacional.

Canta blanca y roja esta canción de corazón... ♪ ♫ Eduardo Rojas perdió la pena y le canta a la selección de #PER Video @violetaenrusia #GrupoLPGenRusia pic.twitter.com/Fye7ld6Jgf — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 14 de junio de 2018

Un peruano que vive en Japón, pero que está en Rusia, envía un saludo a la afición salvadoreña que vive de cerca la pasión del #MundialRusia2018 junto a @violetaenrusia. #GrupoLPGenRusia. pic.twitter.com/ZgUFEYMFfI — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 14 de junio de 2018