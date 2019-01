Gatorade lanza el torneo 5v5 a nivel nacional

Gatorade lanza este día la inscripción para el torneo de fútbol #5v5 y los jóvenes que fueron subcampeones en 2017 en Londres acompañaron el evento. En las imágenes, Juan Sánchez, ahora en las juveniles de Alianza FC, Orquídea Cáceres, jefa de marca de Gatorade El Salvador, y Herbert Sosa, jugador del Alianza.

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Jan 25, 2019 at 8:46am PST