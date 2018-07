Génesis Murcia: "Me siento sorprendida con esta medalla"

Génesis Murcia de la Federación Salvadoreña de Levantamiento de Pesas se agenció medalla de bronce en la modalidad arranque, con un peso de 75 kilogramos, en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y abre el medallero del Team ESA.

El oro se lo llevó la venezolana Génesis Rodríguez con un peso de 90 kgs., y la plata la dominicana Carolanni Reyes Pozo con 76 kgs.

“Me siento sorprendida con esta medalla, con tanta situación en contra. Sabemos que podemos ir por un sueño”, sostuvo la medallista de bronce.

Estuvo a un kilo de ganar plata y externo que “ la verdad fue un problema de concentración, a futuro espero superar eso ”.

Pese a situaciones de salud Génesis dijo que “desde el año pasado tengo una lesión, desde la espalda a la rodilla y hasta la pierna prácticamente, que se me tradujo en carga para la otra pierna, y después se me complico todo, hubo unos problemas para que me recibieran en terapias y con los entrenos, pero siempre se puede”.

Agregó: “Gracias a mis ángeles acá en Barranquilla, la fisioterapista y la psicóloga que me han estado atendiendo, desde que me dijeron que visualizara la medalla , lo hice ; la experiencia con la psicóloga ha sido una experiencia bonita, sobre todo para mantenerme positiva con la lesión y pensar que el dolor es superable”.