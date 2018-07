Geovanni Trigueros no continuará con Firpo para el Apertura 2018

El técnico nacional Giovanni Trigueros no llegó a un acuerdo con la dirigencia del Luis Ángel Firpo para seguir al frente de ese plantel.

En plática con EL GRÁFICO, el estratega indicó que hizo algunas peticiones al equipo pampero, pero la principal fue que se le mejorara su salario, algo que la dirigencia del equipo firpense no aceptó.

"Me duele irme de Firpo, pero las cosas no se dan. La dirigencia del Firpo quería que yo siguiera. Él (Modesto Torres, presidente del equipo) ha llevado un cuerpo técnico ahí. Le pedí que los apartara para que yo pudiera llegar. La repuesta de él fue que no podía quitar a nadie, porque ya estaban trabajando. Luego, a mí se me pudo hacer un nuevo contrato y el señor Torres me dijo que no se podía hacer. Quizá la idea de ellos como dirigentes era llevarme hasta que yo les presentara mi renuncia", apuntó el estratega nacional.

Trigueros llegó al equipo de Usulután en el torneo anterior. Sustituyó a Eraldo Correia para poder salvar del descenso al plantel firpense. Antes, Correia también se había ido en medio de diferencias con Torres, titular del plantel pampero.

PANORAMA COMPLICADO

Trigueros, a su salida, ve complicado el panorama de los toros para el Apertura 2018, sobre todo desde la parte financiera.

"A don Modesto le está costando encontrar patrocinios. Él mismo me lo ha dicho. Espero que se le de el apoyo al equipo. Pero Torres también debe rodearse de gente que sepa de fútbol. Ahorita tiene gente ahí que está solo para llenar espacios", aseguró Trigueros, quien aseguró que la única satisfacción que le queda de su paso por el equipo firpense es haber salvado la categoría en el certamen anterior.

Trigueros también metió a cuartos de final al equipo usuluteco. Hasta ahí llegó ese equipo, luego de perder la serie ante Águila.

Por ahora el plantel pampero trabaja bajo el mando del técnico nacional Jorge Calles.