Gerardo “Tata” Martino entre candidatos para dirigir a los Estados Unidos

Gerado Martino es uno de los nombres que suena fuerte para sustituir en el cargo a Bruce Arena y dirigir a la selección de los Estados Unidos.



“El Tata” Martino dirige por ahora al Atlanta United en la MLS y en su primera temporada ya logró clasificar al equipo a los playoffs y recibe puros elogios en esta liga.



Además del entrenador argentino en la lista también están Tab Ramos, Miguel Herrera y Óscar Pareja.



Por el momento Martino no se ha pronunciado sobre esa posibilidad. “Cuando lo escuché no me generó nada, no me sorprendió ni dejó de sorprenderme”, respondió ante la consulta de Goal.



Martino fue técnico de la selección absoluta de Paraguay (2007-2010) y Argentina en 2015-2016 además de estar al frente del Barcelona en 2013-2014.



Estados Unidos no logró clasificar al Mundial Rusia 2018 después de terminar en quinto lugar del hexagonal de la CONCACAF por lo que este país norteamericano ya piensa en un nuevo proceso.



