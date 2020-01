Gerson Mayén: "En Santa Tecla me querían fuera antes de terminar torneo"

Las deudas pendientes que ha dejado Santa Tecla con exintegrantes siguen saliendo a la luz. El primero en revelar información al respecto fue el timonel argentino Cristian Díaz, campeón con el equipo en el Apertura 2018 y reciente campeón con el Jorge Wilstermann, de la primera división boliviana.

El segundo en el turno para sacar a la luz deudas del equipo tecleño fue Gerson Mayén, quien habló al respecto en el programa Güiri Güiri al Aire.

El volante, que ahora se fue al Cobán guatemalteco, hizo algunas revelaciones de detalles que tenía claro con anticipación: "Durante el torneo ya sabía que iba a salir, porque se dio algo dentro de la directiva. No me pareció lo que me dijeron. Prácticamente me querían fuera antes del final del torneo".

"Esto lo comento para que vean cómo fue mi salida, no lo había comentado a nadie. Me quedaron debiendo. Firmé el finiquito porque quería salir del club'", apuntó el volante cuscatleco en el programa radial de EL GRÁFICO.

"DOS DIRECTIVAS"

Mayen dijo también que fue complicado llevar el último certamen, debido a la división que había en la junta directiva.

"Había dos directivas, una de Guillermo Figueroa y la de René (Guevara). Hubo directivos que me dijeron que no me querían en el equipo y si me quería quedar, era a medio salario. Cuando el torneo comenzó solo se lo mencioné a dos compañeros y a mi familia. Eso es por lo que yo no sigo en Santa Tecla", explicó el volante nacional.

Fue desde ese momento cuando el mediocampista olfateó que las cosas no estaban marchando en sintonía en las filas tecleñas, que pese a eso llegó hasta las semifinales en el torneo anterior.

Para él, la salida de Figueroa de la junta directiva es una clara señal de la situación interna en la dirigencia tecleña.

"Siempre nos decían que estaban juntos, pero como ustedes ven ahora ya no está Figueroa y eso dice mucho. En mi mente yo sabía que no estaba nada bien. Como yo era el capitán del equipo, mis compañeros me preguntaban qué estaba sucediendo con la junta directiva. Hasta ahora se están dando cuenta los aficionados que algo andaba mal en la directiva", confesó Mayén.

Pero aún con estos problemas descritos, Mayén no puede garantizar que este sea el fin del proyecto de Santa Tecla, que nació en 2007.

"No sé si este es el fin de la era de Santa Tecla. De eso nos vamos a dar cuenta en un año, todavía hay equipo. No hay excusas, pero lo de la directiva nos afectó bastante. Si un equipo no está al día, no va a rendir. Se habían atrasado dos meses de pago y eso no había pasado antes en Santa Tecla. Como el camerino era sano, nunca salió a luz", dijo el volante nacional.