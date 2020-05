Gerson Mayén: "Ningún equipo de El Salvador me ha hecho alguna oferta concreta"

El volante salvadoreño, Gerson Mayén, tiene programado su regreso a Estados Unidos para el próximo 15 de junio, en un vuelo que realizará desde Guatemala.

Desde enero de este año, hasta el cierre de esta semana, Gerson Mayén estuvo ligado a las filas de Cobán Imperial de Guatemala, pero luego de no llegar a un acuerdo para seguir en el equipo de Alta Verapaz, el jugador se desligó de esa representación, con la que tenía contrato hasta diciembre 2020.

De acuerdo con el centrocampista, en el equipo de Alta Verapaz le querían hacer una reducción en su sueldo y sus números no cuadraron con los de la junta directiva cobanera. "Incluso, este viernes les hice una propuesta con lo de mi salario, pero no aceptaron", contó Mayén.

Luego de anunciar su salida del equipo de los Príncipes Azules, Mayén dijo que su futuro es incierto hasta la fecha, ya sea en Guatemala, El Salvador u otro país, sin embargo, el volante cree que es momento para poder pensar en un regreso al balompié de El Salvador.

Tras despedirse de Cobán, su nombre fue relacionado con FAS, equipo en el que jugó en 2012, pero desde tierras cobaneras, el mediocampista aclaró que hasta hoy no ha recibido ofertas formales de equipos cuscatlecos.

"No tengo nada claro, ningún equipo de El Salvador me ha hecho alguna oferta concreta, nadie se me ha acercado. El profesor Jorge Rodríguez platicaba conmigo, pero en los últimos días no me ha dicho más. La directiva de FAS tampoco se ha comunicado conmigo. El profesor Rodríguez más o menos sabía que yo no iba a continuar, porque pasaron cosas que no me gustaron, entonces, la dirigencia de FAS tuvo tiempo para que me pudiera llamar", dijo Mayen.

Por ahora, Mayén sigue abierto a la posibilidad de volver a El Salvador, fue Santa Tecla su último equipo en el Clausura 2020, pero antes (2011-2012) había jugado para FAS, donde tuvo un paso discreto.

"De ese paso en FAS tengo recuerdos bonitos y amargos, pero en todo lugar pasa esto. Gracias a Dios he tenido una carrera muy buena en El Salvador y esto se lo debo a Santa Tecla, a sus dirigentes Guillermo Figueroa y Vidal Hernandez (QEPD) Si no fuera por ellos, no sé dónde estuviera ahorita. En Santa Tecla gané títulos y salté a México. Santa Tecla me dio mucho y estoy agradecido", dijo el volante.