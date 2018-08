Gerson Mayén advierte al Herediano: “No les vamos a regalar nada”

Gerson Mayén entiende que el Herediano se siente favorito en la serie de octavos de final de la Liga CONCACAF, puesto que sacó ventaja de local hace una semana y obligará al Santa Tecla a proponer desde el arranque. Pero eso no evita que el capitán tecleño lance una advertencia.

Mayén le recordó a los ticos que en marzo el Santa Tecla derrotó a "otro equipo de mayor cartel", el Seattle Sounders de la MLS y que esta vez no van por menos.

"Vamos a tratar de proponer en el partido, sabiendo que estamos abajo en el marcador. Las oportunidades que se nos den trataremos de aprovecharlas al máximo", indicó Mayén.

Sin embargo, el capitán de los pericos no trajo a cuenta que el triunfo sobre el Sounders fue en el estadio Las Delicias y no en el Cuscatlán, donde jugarán esta noche. Aún así dijo que la cancha no es excusa.

"Ya hemos jugado varios partidos allí (estadio Cuscatlán), conocemos más la cancha que el rival y lo importante será sacar un resultado positivo. Tenemos el marcador adverso y vamos a salir a buscar el partido sin dejar de tener precaución porque el rival también juega bien al fútbol", expuso.

Mayén reconoció que su equipo tendrá que estar atento al potencial de Herediano, pero se centra más en lo que puedan proponer. "Nosotros no somos un equipo que buscamos marcar las jugadas a balón parado, pero si se da la ocasión, bienvenido sea. Santa Tecla jugará un fútbol muy intenso, como le gusta al profesor Díaz", advirtió.

"Tenemos que salir a matar, es nuestra final y quizá piensan que es fácil, pero acá no vamos a regalar nada", añadió.