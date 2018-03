Gerson Mayén cierra su pelea con Raúl Renderos y solo piensa en recuperarse

Gerson Mayén, volante del Santa Tecla, decidió no comentar más el encontronazo que tuvo el domingo con Raúl Renderos, del FAS, y dijo que únicamente se concentra en recuperarse de una contractura muscular sufrida en este partido.

El volante nacional confirmó que no jugará ante Pasaquina, pero espera volver dentro de 14 días para seguir mejorando su ritmo.

¿Qué tan grave es la lesión?

Es una contractura y el doctor me ha dejado para dos semanas. Es de tratar de recuperarme lo más pronto posible para estar con mis compañeros.

Sufriste esta lesión en un momento en que estabas levantando tu nivel...

Sí, creo que no voy a ayudar, pero hay jugadores que pueden aportar al equipo. Por eso, somos un plantel de 23 o 24. Afuera están jugadores que también quieren estar en el 11 titular. Ahorita al que le toque tiene que aprovechar.

¿Afectó el mal estado de la cancha de Las Delicias para que no terminaras el partido?

No, ya venía cargado. Posiblemente puede ser la cancha, porque nuestra cancha no está en buen estado. La verdad es una lástima. Hay canchas peores, pero la grama sintética ya no está bien. Pero por lo menos se puede jugar. Uno va a otros estadios y no se puede jugar. Acá el balón rueda bien y en otras canchas uno no sabe dónde picará la pelota.

¿Cómo te encontrás de ánimos por todas la situaciones adversas que sucedieron el domingo?

Ahorita estoy tranquilo, porque no fue nada serio, que es lo más importante para pensar en recuperame lo más pronto posible y ayudar al equipo.

El domingo le ganaron a FAS, un rival directo, y lograron arrebatarle el segundo lugar, ¿qué lectura les deja esto?

Demostramos un buen fútbol, buen trato de balón y no dejamos que jugara el rival, por eso se ganó el partido. Tal vez ellos pensaron que íbamos a salir como jugamos la primera vez, en casa de ellos, pero demostramos aquí que Santa Tecla es un rival fuerte en casa y que es un gran rival.



El equipo va hoy al Pasaquina, en un ambiente con alta temperatura, ¿es factible sacar una nueva victoria en esas circunstancias?

Vamos con la convicción de que vamos a sacar un buen resultado. No va a ser nada fácil por el clima y la hora. El equipo tratará este partido como si fuera un partido de final, porque todos se tienen que jugar de esta manera, no hay que despreciar al rival. Pasaquina viene de menos a más. Es un rival complicado.

Una victoria más podría dejar a pocos pasos al equipo de conseguir una nueva clasificación...

Sí, ahorita estamos pensando partido a partido. No estamos pensando en la clasificación todavía. Pero creo que si seguimos sumando, se nos va a dar en el momento adecuado.

¿Qué te falta aún por mejorar para encontrarte con los goles?

Gol y dar asistencias, crear más jugadas peligrosas y ayudarle más a mis compañeros. Todavía no estoy al nivel que quiero, pero poco a poco voy llegando .