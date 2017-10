Gerson Mayén comienza a brillar en México

El mediocampista Gerson Mayén estará firmando autógrafos esta tarde en el hotel Plaza Real de Huixtla, México, como parte del acercamiento que tiene su equipo con los aficionados.

Mayén pasa por un buen momento con el Cafetaleros de la segunda división de México, a tal grado que no pudo responder a la convocatoria de la selección mayor salvadoreña para el amistoso contra Canadá, porque su entrenador lo considera importante para la etapa actual del campeonato.

El equipo de Mayén está en la recta final de la fase regular del torneo, por lo que su técnico le pidió no viajar a El Salvador.

Su equipo viene de dos empates y de una derrota en la competencia de la segunda división mexicana. Empataron sin goles contra el Atlético San Luis, igualaron 3-3 con el Correcaminos y perdieron 2-0 contra Mineros.

"Mayén recién jugó con su equipo y lo van a utilizar para el próximo partido. Como no había jugado antes y ahora lo hará, traerlo sería hacerle un daño a este muchacho. Entonces, por eso no viene. Como no se había mandado la carta (de convocatoria) para él, ellos (su equipo) están en todo su derecho. Pero no hay ningún problema. Al contrario, me alegra que tenga ritmo en su club", dijo Eduardo Lara, técnico de El Salvador, sobre el caso de Mayén.