Gerson Mayén, sancionado con seis juegos de suspensión

La Comisión Disciplinaria de la FESFUT sancionó este martes al capitán del Santa Tecla, Gerson Mayén, con seis juegos de suspensión por el escupitajo que lanzó al rostro del defensor del Isidro Metapán, Marvin Figueroa.

Además, el jugador tecleño deberá pagar una multa de 500 dólares por la acción que realizó en el partido de vuelta de cuartos de final ante los caleros, el sábado.

El informe señala entre otras cosas que el árbitro en su cédula hizo constar que recibió queja del jugador número 21 del Metapán sobre el escupitajo que le lanzó Mayén, acción que no pudo constatar y plasmar en su informe, pero que se evidenció en el video del juego, resume el escrito.

El gerente de la liga, Óskar Cruz, fue el encargado de notificar telefónicamente al equipo periquito de la sanción sobre Gerson Mayén.

"Me han comunicado telefónicamente sobre la sanción que la Comisión Disciplinaria de la FESFUT le ha impuesto a Gerson por una acción que va más allá de los principios y valores que el equipo busca reflejar dentro y fuera del campo de juego", indicó Guillermo Figueroa, presidente de la Primera División Profesional y máxmo dirigente tecleño.

"Me llamó el gerente de la liga, quien me ha leído la resolución de la Comisión Disciplinaria. Entiendo que vieron el caso de oficio ya que el informe dice que el árbitro (Edgar Ramírez) no lo reportó en su cédula arbitral y que hicieron uso del video del partido para sancionar", expresó Figueroa.

El dirigente tecleño además dijo que "Santa Tecla no apelará a la sanción porque consideramos que no va con el espíritu del 'fair play' que queremos pregonar", destacó el presidente del equipo periquito.

MÁS SANCIONES

El reporte disciplinario del ente colaborador de la FESFUT confirma también el juego de suspensión sobre Erick Rivera de Santa Tecla, expulsado por doble amarilla en el mismo partido de cuartos de final.

Además se sanciona con $500 de multa al Águila por los vasos con hielo, botellas y otros objetos que los aficionados locales lanzaron al terreno de juego en el partido de vuelta ante FAS, el sábado en el estadio Barraza.

También hubo sanción al FAS con $200 por el papel contómetro que los seguidores del equipo tigrillo lanzaron al terreno de juego del recinto migueleño.