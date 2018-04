Gerson Mayén tendrá que esperar una semana más para jugar con Santa Tecla

Gerson Mayén, volante del Santa Tecla, sigue su recuperación luego de sufrir un edema intramuscular en el juego ante FAS, por la fecha 15 del Clausura 2018. Por ahora solo espera el alta médica para poder volver a entrenar con el plantel tecleño.

El mediocampista descartó que esté apto para el juego de este miércoles contra Chalatenango, por la fecha 17. Antes no pudo estar con su plantel para el juego ante Pasaquina, que terminó en empate por 1-1.

"Creo que lo más adecuado es esperar. La próxima semana veré cómo me siento. Yo voy a hacer caso a lo que me diga el doctor. Me tocará respetar la decisión que él tome. El doctor me dice que estas lesiones son traicioneras y me dice que es mejor esperar", apuntó.

En cuanto a lo futbolístico, Mayén indicó que Santa Tecla está haciendo un buen torneo. "Todavía faltan muchos partidos (6). Esperemos terminar segundos si se puede, ya que Alianza lo está haciendo muy bien y dudo de que deje ir el primer lugar", declaró.

Gerson Mayén admitió que sigue a la espera de una oportunidad para volver a salir del país.

"Quisiera salir del país otra vez, porque acá, y siempre lo menciono, hay canchas y vestidores muy malos, que no motivan al jugador. Mucha gente no entiende eso y siempre hay críticas", expuso.