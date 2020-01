Gerson Mayén, tras su arribo al Cobán: "Necesitaba salir del país"

El mediocampista de la selección nacional Gerson Levi Mayén Villavicencio

decidió cambiar de aires para este torneo Clausura y el destino elegido fue el Cobán Imperial de la Liga Nacional de Guatemala, en donde será entrenado por Jorge Rodríguez.

Para Mayén, excapitán del Santa Tecla, el momento en que se cocinó su llegada a la escuadra cobanera fue el ideal, pues ya deseaba tomar un rumbo diferente en su carrera.

"Sentía que era tiempo de mi salida en el Santa Tecla, sé que era capitán pero estaba ya con necesidad de salir del país y se me dio esta oportunidad", expresó sobre su decisión el futbolista.

Aparte de la necesidad de nuevos desafíos, Mayén acepta que el nivel del balompié chapín lo sedujo: "Lo que me llamó la atención es que el fútbol que muestran acá es bueno y por eso decidí venir a este club".

También sabe que junto a él habrá al menos nueve jugadores más del redondo nacional. "Habrá muchos salvadoreños, vuelvo a ser compañero de Derby Carrillo. El (jugador) salvadoreño tiene la capacidad de salir del fútbol de nuestro país y todos los que están aquí (en Guatemala) lo van a hacer de la mejor manera", vaticinó.

También se refirió al cuerpo técnico salvadoreño con el que estará en Cobán: "Es mi primera vez trabajando con el Zarco y creo que será un torneo muy lindo y sé que acabaron en primer lugar, pero esta vez vamos a intentar llegar a una final".

EL PANORAMA TECLEÑO

Mayén, campeón con el conjunto de Santa Tecla tanto en liga como en Copa El Salvador, reconoce que hubo varios cambios en la plantilla, sobre todo, salida de jugadores emblema.

"Es una lástima que se han ido piezas importantes del plantel y también el profe (Marco Sánchez) Yacuta, que hizo un buen trabajo. Lastimosamente ya no van a contar con él", expresó.

Sobre el timonel a cargo, Osvaldo Escudero, comentó que "el Pichi es una gran persona y hace jugar bien al equipo, le deseo lo mejor al Santa Tecla".

Tampoco omitió su deseo de volver a vestir de azul con la selección. "A su tiempo se va a dar; si me convocan, no me negaré, y si no, es de seguir trabajando, sé lo que puedo aportar y a esperar la oportunidad de nuevo", dijo.