Gerson Mayén y Pablo Punyed serán bajas de El Salvador ante Canadá

El seleccionador mayor de El Salvador, el colombiano Eduardo Lara, confirmó hoy que Gerson Mayén, volante del Cafetaleros de la segunda división de México, y Pablo Punyed, mediocampista del IBV de Islandia, salieron de la convocatoria para el juego amistoso contra Canadá, programado para este domingo 8 de octubre en el estadio BBVA Compass de Houston.

Lara aseguró que este lunes dará los nombres de los reemplazos de ambos jugadores.

De acuerdo con Lara, Mayén no será cedido a la Azul, porque su equipo lo necesita para los próximos dos partidos.

"Mayén recién jugó con su equipo y lo van a utilizar para el próximo partido. Como no había jugado antes y ahora lo hará, traerlo sería hacerle un daño a este muchacho. Entonces, por eso no viene. Como no se había mandado la carta (de convocatoria) para él, ellos (su equipo) están en todo su derecho. Pero no hay ningún problema. Al contrario, me alegra que tenga ritmo en su club", apuntó.

Mayén fue incluido en la segunda convocatoria de Lara, el viernes, después que un día antes la dirigencia de la primera división se desvinculara de la FESFUT y decidiera no prestar a sus jugadores, pese a que el juego ante Canadá será en fecha FIFA

El volante del Cafetaleros es uno de los jugadores que le ha rendido al timonel cafetero. Lo ha llamado a la azul desde enero, para el torneo Copa Centroamericana de UNCAF. Luego lo llevó a Copa Oro de julio de este año.

Mayén salió como titular el sábado contra el Mineros de Zacatecas. Se fue del campo al minuto 78 para darle espacio al brasileño Víctor Rangel.

PUNYED ESTÁ LESIONADO

Por su parte, Punyed no podrá estar con el combinado mayor por un esguince, que según Lara, necesita una semana para recuperación.

Punyed se lesionó en el juego en el que su equipo, el IBV, venció por 3-0 al KA Akureyr. Publicó en redes sociales cómo lo había afectado el golpe que le provocó el esguince.