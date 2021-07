Gerson Pérez: “Sabemos que México va a salir a atacarnos"

La selección de El Salvador 2021 es diferente por varias razones. No porque fue la primera en ganar dos partidos en Copa Oro, sino porque apunta a su globalización. Enriqueció su plantel con jugadores de la diáspora y el mismo cuerpo técnico trae la escuela salvadoreña-estadounidense al escenario. Este torneo ve poco a poco cómo se intentan aplicar estas propuestas.

El auxiliar técnico Gerson es una de las piezas clave del plantel y en esta entrevista explica algunas jugadas e ideas ejecutadas en los triunfos ante Guatemala y Trinidad, y qué dirección busca tomar el fútbol del cuadro cuscatleco.

#GoldCup21 | ¡Gol de El Salvador!

Jairo Henríquez anota un golazo para poner a El Salvador 1-0 sobre Trinidad y Tobago, en la @GoldCup pic.twitter.com/wX6n8N22Ho — UNCAF / Oficial (@uncaf) July 15, 2021

¿Cómo se explica el gol de Jairo contra Trinidad? Inició de extremo izquierdo, y recibió el pase en la derecha para anotar.

GP: Cuando Jairo fue falso nueve contra Guatemala fue para ver si podía abrir el partido para Joshua y “Cabrita”. Contra Trinidad Joaquín podía ser un nueve más fijo, pero siempre con movimientos para entrar entre líneas; ha jugado esa posición desde pequeño. El gol de Jairo es un pedazo de genialidad que se da cuando un jugador es especial como él. En el último tercio les hemos dicho a los jugadores que se pueden mover. Jairo estaba por la izquierda y se movió a la derecha. Les pedimos a los jugadores que busquen espacios y de eso se trata, de ver quién domina los espacios.

Entreno Selección, Cortesía: FESFUT/La Selecta

¿La posición del nueve está resulta o es una búsqueda permanente?

GP: No sé si es una búsqueda. Siempre depende del partido, del rival, lo que se quiera encontrar. La lesión de Tony (Rugamas) cambia bastante todo. Es de rebuscarse un poco y ver cómo se puede aprovechar una situación. Jairo y Joaquín lo han hecho muy bien.

Hablemos de los triángulos del equipo. Por derecha están Tamacas, Cerén y Joshua. Por izquierda, Larín, Marvin y Jairo o “la Cabrita”.

GP: Depende del rival. Por ejemplo cuando tienes tres centrales y dos pivotes enfrente, te quitan el espacio por el centro y debes ir por banda. Si es así el rival quiere que abras la pelota y luego que centres y luego definir. Son tres acciones. Un buen rival te obliga a hacer muchas acciones para llegar al gol. Pero tenemos buenos extremos para eso. Buscamos así dónde se puede generar una superioridad.

Trinidad empezó defendiendo con tres centrales y luego pasó a línea de cuatro. ¿Qué ajustes hizo El Salvador?

GP: Lo que no queríamos es sufrir, pero en el fútbol se tiene que sufrir. Sabíamos que en un momento iban a atacar, que iban a tener disparos. Es bonito decir: ‘No nos dispararon’, pero eso no es real, y para eso hay un portero. Lo que necesitábamos para una mayor tranquilidad era tener el control del medio campo, establecernos en el campo rival. Creo que Roldán hizo eso. Entró como una falso extremo. Fue al medio campo a darnos un cuatro contra tres y queríamos que Darwin y Narciso se asentaran un poco más, porque nos estaban agarrando de contragolpe. Cuando entró Isaac (Portillo) agarramos un poco más de control.

¿Qué tanto va a cambiar El Salvador contra México?

GP: La idea no puede cambiar. Hay diferentes espacios que tal vez tenemos que atacar, dependiendo de cuántos jugadores pongan en el medio campo nosotros tenemos que contrarrestar eso. Sabemos que México va a atacar, presionar, va a salir a ganar. Será un buen partido de fútbol.

Gerson Pérez El Gráfico TV

A El Salvador le gusta tener la pelota. ¿Qué haremos cuando el rival tenga más posesión?

GP: Es parte de crecer. Vemos que en el nivel élite un equipo te puede tirar atrás y se tiene que aprender a defender con líneas compactas. Y se sufre. Ves en una final de Champions cuánto sufre Man. City o cuánto sufre Chelsea. Sufrir nos hacer crecer. Ahí se ve dónde está el equipo y cómo se mejora.

¿La identidad del jugador salvadoreño cambia con la suma de los que se formaron en Estados Unidos?

GP: Sí y no. No todas las escuelas de Estados Unidos enseñan el fútbol que nosotros queremos jugar. La identidad la tenemos que poner nosotros. La base del futbolista es lo que aprender de pequeño, pero no quiere decir que no lo pueda aprender después. Henry dice que Guardiola le enseñó a jugar fútbol a los 30 años. Se trata de explicar bien lo que tratamos de hacer. De explicar con imágenes, con situaciones. Pero al final el jugador técnico quiere la pelota y si se pone al jugador en situaciones de tener éxito con pelota, lo va a hacer bien. Es parte de crecer. Los jugadores lo han hecho y todo el crédito es de ellos.

¿Cuál es el fútbol que quiere el cuerpo técnico?

GP: Queremos un fútbol con pelota. Un porcentaje alto de fútbol con pelota. Pases, números alrededor de la pelota y sin pelota. Eso somos. Al querer la pelota, si no la tienes la vas a recuperar a como dé lugar. Y al tenerla, la vas a cuidar. Hasta ahorita lo hemos hecho.

¿Nunca veremos a El Salvador, por ejemplo, defendiendo con cinco?

GP: No sé. Se puede jugar un 5-4-1 con pelota. El estilo de nosotros es asociativo. No importa si son cinco o seis atrás. Se trata de combinar, de tener jugadores entre líneas, de formar paredes, tener un tercer hombre, de todo eso.

Entrevista Gerson Pérez, el Gráfico

¿Cuál es la escuela de Gerson Pérez?

GP: La escuela de querer la pelota. De pequeño vi a Maradona, al Brasil del ’94, la selección de Estados Unidos de los ’90. Fue el estilo con el que crecí. El estilo que he estudiado es asociativo. No hacemos nada diferente. Los jugadores lo han hecho con (Albert) Roca, que quería la pelota. Eso tratamos de enseñar, aunque la palabra “enseñar” es pesada, porque los jugadores ya lo saben. Nosotros les ayudamos un poco en las posiciones que queremos.

¿Qué jugadores expresan mejor esta idea?

GP: Todos. Los mediocampistas, los extremos… Los centrales salen jugando…

¿Está prohibido reventar la pelota para los centrales?

GP: No. En el fútbol nada está prohibido. La ruta 1 es pase del portero al delantero y gol. Esa sería para mí la jugada perfecta. Hay veces en que hay un uno contra uno y se puede decir “pelotazo”… Nada está prohibido, pero sí se tiene que pensar. No tirarla por tirarla.