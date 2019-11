Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitará El Salvador

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Hugo Carrillo, confirmó este martes que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, estará en el país el próximo martes 19 y miércoles 20 de noviembre.

"Hoy (martes) hemos sido notificados de manera oficial sobre la presencia del presidente de FIFA, Gianni Infantino. Para nosotros es de mucho agrado tener su presencia en nuestro país. Prácticamente, él tendrá reuniones en su estadía en El Salvador", indicó Carrillo, en conferencia de prensa.

"También el 20 de noviembre tendremos nuestro congreso de UNCAF y el presidente Infantino también nos acompañará", aseguró el directivo, quien también confirmó la presencia del presidente de CONCACAF, Víctor Montagliani, para dicho congreso.

Por otra parte, el máximo dirigente de la FESFUT indicó que Infantino estará en la inauguración del hotel Villa Selecta, que servirá para hospedar a los jugadores de los distintos combinados nacionales.

ÚLTIMA HORA: El presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, confirma que el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, visitará El Salvador el próximo 20 de noviembre. Ampliaremos en breve en https://t.co/ozwXiJI0Io



/VIDEO: CHRISTIAN PEÑATE (@ChristianPeate7). pic.twitter.com/wd892QC5km — EL GRÁFICO (@elgraficionado) November 12, 2019

"Él (Infantino) también participará de la inauguración de la residencial Villa Selecta, que será el día el 20 de noviembre, a las 10:00 de la mañana. Este edificio tiene un costo de $2 millones 325 mil. Su equipamiento está estimado en $165 mil. Habrá 36 habitaciones disponibles", explicó.

"Los fondos para esta construcción son provenientes de FIFA en un 90 por ciento. El otro 10 % son de fondos propios", dijo Carrillo.

El presidente del ente rector nacional no pudo precisar si Infantino estará en el estadio Cuscatlán para ver el encuentro de El Salvador ante Dominicana, programado para este 19 de noviembre.

Carrillo tampoco pudo dar a conocer una agenda previo a la llegada de Infantino. Prometió que al estar definida se compartirá con la prensa deportiva.

"Infantino viene el 19 por la tarde. No me siento sorprendido por la llegada del presidente de FIFA. La petición viene desde hace algún tiempo. La presencia de FIFA no es algo fácil de lograr, no porque él no quiera, sino por su agenda de trabajo", dijo.

"Anteriormente hemos venido solicitando la presencia de él", añadió el titular del comité ejecutivo de la FESFUT.

La última vez que un presidente de FIFA vino al país fue en 2011, cuando visitó suelo nacional el suizo Josep Blatter, quien en 2015 fue inhabilitado de por vida ocupar cargos relacionados con el fútbol, debido al caso de corrupción FIFA Gate.