Gil Mosquera: "Con Bryan no cerramos la puerta a volver a FAS"

En las últimas horas, el representante de Brayan Gil Hurtado, Christian Gil Mosquera, confirmó que el jugador no pudo ampliar contrato con el Gent, de liga de privilegio belga. El delantero colombiano salvadoreño tenía contrato con ese representativo hasta junio pasado y según su agente, el brote de la pandemia por coronavirus lo complicó todo en este caso.

Por ahora, según Gil Mosquera, el atacante, que es su segundo hijo, viajó a Colombia desde tierras belgas. "Se terminó el contrato con el Gent y Brayan ahora está en Colombia. No se pudo llegar a una renovación en Bélgica", dijo Gil Mosquera en charla con EL GRÁFICO.

Gil Mosquera dijo que sigue habiendo ofertas para Gil Hurtado a escala internacional, pero no le cierra la puerta, de manera definitiva, a poder volver a FAS, pero sobre ese punto el exdelantero cafetero puso algunos puntos en claro. "Estamos esperando que esta situación se normalice, porque la causa de todo es esta situación (pandemia por coronavirus). No cerramos la puerta a FAS, tampoco, pero habría que sentarse, Yo lo veo difícil, pero no cerramos ninguna puerta", dijo el representante del delantero colombiano, quien en diciembre obtuvo la nacionalidad salvadoreña junto a sus hermanos Christian y Mayer.

Por su parte, el timonel de FAS, Jorge Zarco Rodríguez, reaccionó desde Estados Unidos, donde guarda cuarentena opcional, con relación al caso de Gil, quien en el Apertura 2019 fue el mayor anotador en las filas tigrillas con 16 tantos. Para el estratega nacional, la lógica se impone para que Gil pueda volver a las filas fasistas, porque tiene contrato aún ahí. A parte de eso, el estratega asociado admitió que Gil está en sus planes para el nuevo certamen, por lo tanto podría aumentar el cupo en su nómina.

"Es un jugador que tiene contrato con FAS y debería volver. Hay que hablar con la directiva y ver qué es lo mejor. Es un jugador joven, con proyección internacional. Él, con el trámite de su DUI, podría jugar como nacional. Veremos qué es lo que se puede hacer. Entre mis planes estaba tener 23 jugadores, pero puedo tener 24. Son espacios que uno se guarda para determinado momento para cualquier cosa que se pueda presentar", apuntó el estratega del conjunto santaneco.

Pero de volver a las filas asociadas, Brayan deberá hacerlo como nacional, porque con los paraguayos Diego Areco y Luis Rodríguez más los colombianos Raúl Peñaranda y Luis Perea el plantel tigrillos tiene cubiertos sus cuatro cupos para extranjeros, al menos para el certamen que se avecina.