Gil Mosquera: "Si llaman a un hijo mío de nuevo a una selección de Colombia, no lo detendré"

Los hermanos Cristian, Brayan y Mayer Gil lograron la nacionalidad salvadoreña en diciembre del 2019, luego de que los disputados de la Asamblea Legislativa aprobaran con 78 votos la nacionalización por la vía de la naturalización.

Por ahora, solo Mayer y Cristian tienen su pasaporte salvadoreño, pero solo Cristian, de 23 años de edad, cuenta con DUI (Documento Único de Identidad), Brayan no tiene DUI, ni pasaporte salvadoreño, porque se fue para Bélgica en enero del 2020 para jugar con el Gent en su categoría sub-21.

Sobre el futuro de los Gil Hurtado a escala de selecciones nacionales, su padre y representante, Cristian Gil Mosquera puso algunos puntos claros, para no darle más vueltas al asunto.

Gil Mosquera aseguró que ya no detendrá a sus hijos para que vayan a las convocatorias de la selección de Colombia, como lo hizo con Brayan en 2019, cuando este tenía un buen estado de forma en el ataque de FAS, donde en el Apertura convirtió 16 tantos para los asociados.

"Si llaman de nuevo a Bryan a una selección de Colombia, ya no lo voy a retener. Yo lo dejo que se vaya. Si lo llaman, lo dejo que se vaya. Yo no lo voy a retener ahora. Yo lo retenía anteriormente por muchas cosas. Si acá no se han colocado las pilas, entonces que se vaya. Así están mis tres hijos. Irán con el que los llame primero. No vamos a estar esperando y esperando que pasen las oportunidades. La carrera del deportista es cortita y hay que saberla aprovechar", apuntó Gil Mosquera.

El padre y agente de los hermanos aclaró que de parte de la FESFUT no hay ningún respaldo en el proceso de estos tres colombianos salvadoreños.

"FAS fue el que hizo todos los trámites, con la ayuda de FESA en ese momento. Yo me reuní con Hugo Carrillo hace tres meses y les aclaré que de parte de ellos no me han pedido nada. La FESFUT no ha hablado conmigo. Ya tengo dos o tres meses de que no hablan conmigo", apuntó Gil Moquera.

"Cuando a uno le interesa algo, uno está encima, cuando a uno no le interesa, no. Si los llaman de Colombia, ya no voy a retener nada, que se vayan. FESFUT no ha hecho nada. Yo no le estoy pidiendo dinero, ni nada a la FESFUT. Nosotros estamos agradecidos con El Salvador, siempre voy a buscar lo mejor para mis hijos", apuntó el exdelantero.

DE FESFUT

Solo hace un par de semanas, el seleccionador sub-20 y encargado de trámites administrativos en la FESFUT, Ernesto Góchez Lovo, dijo que estaban a la espera de los detalles de partidos, si es que los jugaron alguna vez, de los tres hermanos Gil con selecciones de Colombia.

Pero debido a la crisis sanitaria que vive gran parte del planeta con el coronavirus, aún no hay respuesta de parte de la Federación de Fútbol de Colombia, tampoco FIFA respondió a la FESFUT sobre la elegibilidad de los jugadores para con los combinados cuscatlecos.