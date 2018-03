Gilberto Murgas: “Era prohibido perder ante el Alianza”

Lee también

SAN SALVADOR. El exmediocampista del FAS, Gilberto Murgas, rememoró este sábado las experiencias de su trayecto con el equipo santaneco y la importancia que aún tiene el no ceder puntos ante el Alianza en el estadio Óscar Quiteño.Este domingo, por la fecha 13 del Clausura 2017, fasistas y albos reviven su rivalidad, en la que el lado santaneco no conoce derrota en su cancha desde el 2007, tras un 0-1 en el que Isaac Zelaya dio la victoria a los capitalinos.Murgas contó que, para los tigrillos, una derrota frente a uno de sus principales rivales no estaba permitida y ese sentimiento lo transmitían los propios hinchas santanecos."Hacíamos de la localidad un bastión, tratábamos de no dar ventajas porque era prohibido perder ante el Alianza, por la rivalidad", expresó el exvolante.El otrora jugador fasista ganó cinco títulos en la era de Agustín Castillo como entrenador y tuvo un papel protagónico en uno de los partidos que recordó en esa rivalidad.Se trata del 3-1 en el que se impusieron con un doblete suyo (uno de tiro libre y otro de penal), aún jugando con un elemento menos, en el torneo Apertura 2010.Para Murgas no hay fórmula mágica para mantener el Quiteño imbatido por tanto tiempo, pero sí enfatizó en que la cuestión mental era imprescindible para ganar. "En la previa en Santa Ana, al caminar escuchabas: 'Vamos a ganar el partido', y esa es una cuestión de inercia", comentó.Además, el exjugador, que ahora vive en Texas, Estados Unidos, indicó que aún mantiene contactos con jugadores y ahora miembros del cuerpo técnico. "Estoy contento porque hablamos con Cristiam (Álvarez, asistente técnico) y (Emiliano) Pedrozo (DT principal). Yo jugué con ellos y son de la casa", afirmó.Sobre el trabajo de este nuevo cuerpo de entrenadores, Murgas espera que "se les deje trabajar" y mandó un mensaje de confianza: "En estos momentos difíciles debes apoyar al equipo. No hay que dar nada por perdido".