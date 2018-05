Gilberto Yearwood dice que sanción al “Primi” Maradiaga es injusta

Gilberto Yearwood, asistente de Ramón "Primitivo" Maradiaga durante su paso por la selección mayor salvadoreña, calificó de injusta la inhabilitación por dos años que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) le impuso hoy a su paisano y aseguró que hay personas involucradas en el caso que tuvieron mayor participación y no han sido castigadas.

En plática con EL GRÁFICO, Yearwood, salió al paso luego de conocer la sanción por el presunto silencio que guardó Maradiaga en el intento de amaño de un partido entre El Salvador y Honduras, en septiembre de 2016.

"Me parece injusta la sanción para Maradiaga. Recuerdo que él fue a El Salvador para brindar declararaciones sobre el caso. Pero si vos estás limpio, no tenés nada de qué preocuparte. No te pueden sancionar. Esta es una cosa injusta. Se está juzgando a quien no debe. A mí nunca me llamaron a declarar, yo no puedo decir si Maradiaga autorizó a Padilla (Ricardo Padilla Pinto) para que hablara con los jugadores", apuntó Yearwood, quien actualmente es diputado del congreso de Honduras.

La sanción a Maradiga se extiende a toda actividad relacionada al balompié, sean administrativas o deportivas y tanto en el ámbito nacional como internacional.

YEARWOOD DICE QUE LA FESFUT CONOCÍA TODO DEL CASO

Ante la consulta sobre si hubo alguna petición de los jugadores para que alguien del cuerpo técnico los acompañara en la conferencia cuando denunciaron a Ricardo Padilla Pinto y al millonario hondureño que intentó sobornarlos, Yearwood dijo que los había sorprendido esa denuncia hecha por los futbolistas.

"Pero recuerdo que Jorge Rajo, como presidente de la FESFUT, acompañó a los jugadores. En este caso, la línea se rompe por el eslabón más corto. No se es transparente", apuntó el estratega catracho, quien aclaró que no volvió a trabajar con Maradiaga luego de terminada la experiencia con la selección cuscatleca.

La sanción a Maradiaga se da luego que en septiembre de 2016 el empresario salvadoreño Ricardo Padilla Pinto, acuerpando a un millonario hondureño del cual nunca reveló su nombre, se acercó a un grupo de jugadores para tratar de incidir en el resultado del juego ante Canadá, en la última fecha de fase de grupos de la eliminatoria de CONCACAF hacia Rusia 2018. Les ofreció dinero por ganar o por perder 1-0.

Ante eso, el grupo de seleccionados brindó conferencia de prensa para denunciar el hecho.

Los jugadores que participaron en dicha conferencia no han querido brindar declaraciones ahora que se conoció la sanción a Maradiaga.