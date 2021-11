Giovanni Trigueros confirma amenazas como motivo para renunciar al Limeño

El entrenador Giovanni Trigueros reveló en el programa radial Güiri Güiri al Aire que su renuncia como técnico del Municipal Limeño fue luego de ser víctima de amenazas e intento de agresión por parte de dos sujetos cuando salía del estadio Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima, La Unión.

Según el relato del exentrenador las amenazas fueron tras el partido contra Chalatenango en la fecha 21 en el estadio Ramón Flores Berríos. El equipo cuchero perdió 0-3.

"Terminado el partido contra Chalatenango y saliendo del estadio se me acercan dos tipos queriéndome agredir, de la afición. Uno con un hierro y me increparon, yo creo que eso no va en este momento. Yo estoy para salir de este mundo pero cuando Dios diga y por un resultado o mal resultado no vale la pena perder la vida", explicó el exjugador a la mesa más redonda.

El Limeño está en el fondo de la tabla del Apertura y cerrará la fase regular en el estadio Toledo Valle ante Platense.

"No voy a exponerme en un lugar donde no resido, gente que yo no conozco y para que me estén amenazando y me quieran linchar por algo, que el responsable soy yo, lo admito, pero el culpable no soy yo. Ese pantalón yo no lo confecioné, ese pantalón está mal confeccionado, entonces prefiero dar un paso a un costado", reforzó el entrenador originario de Ahuachapán.

Trigueros aclaró que fue por las amenazas que renunció y no por la difícil situación de resultados del cuadro auriazul.

"Tampoco me estoy tirando del barco por la situación en que está el equipo, así como triunfé con Vencedor y saqué a Firpo del pozo en el que estaba también podía enfrentar la situación", dijo.

Explicó que las amenazas fueron al salir del estadio Ramón Flores Berríos. "Fue saliendo del portón y por unos pesos yo no voy a exponer mi vida. En este país se ha llegado a un grado de delincuencia terrible por fanaticada o porque el equipo está mal. te vienen a amenazar".

El entrenador expresó que informó el incidente a la directiva del Limeño que preside Samuel Gálvez, quien además es el presidente de la primera división.

"Hablé con don Rómulo, que es una gran persona, estoy agradecido con él y con el coronel Gálvez, pero no me voy a exponer, tengo hijos y por ganarme unos pesos no voy a exponerme a que alguien me salga en el camino y quiera agredirme. Ellos aceptaron la renuncia y ellos están conscientes de la clase de personas que me amenazaron, no te voy a decir más porque me puedo meter en camisa de once varas, pero no son lindas piezas", enfatizó.

En el plano deportivo admitió que no cumplió con el reto. "Soy honesto y sincero, no cumplí con el reto pero sucedieron muchas situaciones en el equipo, partidos que se pudieron haber ganado, nos empataron a falta de uno o dos minutos. Mi trabajo traté de desempeñarlo lo mejor que pude pero hay circunstancias en la vida que se dan y no se cumplen".