Giovanni Trigueros volvió a El Vencedor de segunda división

Giovanni Trigueros solo estuvo fuera de El Vencedor por cinco días. Luego de resolver lo que él califica un malentendido, el estratega ahuchapaneco decidió volver a las filas del equipo de Santa Elena, último campeón de segunda categoría.

El timonel decidió dar un paso al costado el viernes anterior. Por esa razón el equipo quedó en manos de Miguel Aguilar Obando, quien no pudo ser inscrito debido a que Trigueros no había firmado el finiquito de contrato. Aguilar dirigió desde las gradas el domingo anterior en el juego que los helénicos vencieron por 2-1 a UDET.

"Me dijeron que Trigueros había regresado al equipo. Pero yo hasta manaña (hoy) jueves tengo reunión con la dirigencia de El Vencedor. Acá no se trata de que yo me haga a un lado. Giovanni no ha firmado un finiquito, por lo tanto, no me pueden inscribir. Pero yo nunca he andado buscando la plaza de un colega", apuntó Aguilar Ovando, en charla con EL GRÁFICO.

Trigueros fue campeón del Apertura 2018. Venció al Platense por penaltis en la final. Si revalida el título en el Clausura 2019, el equipo de Santa Elena será el nuevo plantel de liga de privilegio.