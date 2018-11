Gol del salvadoreño Siliazar Henríquez entre los mejores del Premundial de CONCACAF

La dirigencia de CONCACAF colocó el gol del zaguero salvadoreño Siliazar Henríquez, contra Guatemala, entre los cinco mejores que se han visto hasta ahora en el Premundial sub 20 de CONCACAF.

Ese tanto de produjo con toque de pierna izquierda en el cobro de un tiro libre del zaguero nacional. Fue el que puso el 1-1 transitorio, porque luego marcó el segundo con toque de cabeza y puso cartones definitivos de 2-1 a favor de El Salvador. El juego ante los chapines fue en la tercera fecha del grupo F.

"No sabía que el gol de Henríquez estaba entre los mejores goles. Me da alegría por el jugador. Está motivado y espero que la salga otro igual o mejor ante Panamá", apuntó el timonel del equipo sub 20, Ernesto Góchez.

"Trato de ser un lider dentro de la cancha, porque me lo inculcaron. Trato de sumar al equipo. Se me dio la oportunidad de marcar dos goles ante Guatemala, que nos dan esa oportunidad de poder clasificar", apuntó el zaguero luego del choque ante los chapines.