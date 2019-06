Gonzalo Da Luz acepta el reto del goleador en Águila

Gonzalo Nicolás Da Luz es una de las dos novedades en el ataque de Águila para la temporada 2019-2020. El uruguayo buscará con su estilo, superar el registro de goles que dejó su compatriota Waldemar Acosta.

“Como uruguayo me alegro de sobremanera que un compatriota haya dejado su huella en un equipo fuera de mi país. Sé lo que hizo Waldemar (Acosta) en Águila y mi reto personal es buscar emular o superar eso, con mi estilo propio, a fin que los goles en Águila lleguen”, aseguró el atacante charrúa, quien participa en su primera semana de los entrenos de su nuevo equipo.

Da Luz, de 32 años, dijo que en el tema de adaptación al clima, al país y a sus costumbres, que no será problema acostubrarse, ya que militó en tres equipos guatemaltecos desde el 2016, por lo que el ambiente del fútbol centroamericano no le es desconocido.

“He dicho desde mi llegada el pasado lunes a San Miguel que llegar a jugar a Centroamérica fue una cosa que te brinda el propio fútbol ya que mi llegada originalmente era a la liga de México, pero por un problema de salud de un familiar recalé en el Marquense (2016), donde jugué una temporada", contó.

"Luego estuve en el Malacateco para después emprender al fútbol de México, donde jugué medio año”, resaltó el jugador al referirse al torneo en que militó en el Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) de la Liga de Ascenso MX en el 2018.

“Conozco el fútbol del área y eso para mí ya es ventaja porque pese a que acá en San Miguel he soportado mucho calor, eso no me impide que desarrolle lo que sé de fútbol, porque ya he jugado en ciudades con el clima extremo en Uruguay”, destacó el nuevo centro delantero del campeón nacional.

Con 1.78 metros de estatura, el uruguayo afirmó que “uno no puede hablar de sí mismo de lo que hace bien o no dentro de la cancha. La preocupación de los rivales en el torneo lo deberán descubrir ellos".

"Lo único que puedo decir de mi manera de jugar es que soy un jugador que siempre merodea el área y que apoyo mucho al equipo en funciones que me toquen hacer”, confesó.

VERGÉS, EL GUÍA

El atacante charrúa dijo sentirse a gusto en San Miguel ya que ha recibido consejos y orientación de su compatriota Joaquín Verges.

“He platicado con Joaco y la verdad me ha dicho que la ciudad es cálida y agradecida con el equipo, que apoya mucho, que exige además como todo club grande, pero que piense en que acá en Águila uno puede trascender como futbolista; es lo que busco acá en mi primera llegada a El Salvador y espero aportar lo mejor de mí para el equipo”, acotó.