Gonzalo Da Luz y Javier Lezcano no seguirán en Águila

La dirigencia de Águila dio a conocer el listado de bajas y jugadores transferibles para el Clausura 2020. Los jugadores Gonzalo Da Luz, Javier Lezcano y Wálter Chigüila (estaba a préstamo) no seguirán en las filas emplumadas.

En el caso de Da Luz y Lezcano llegaron al equipo para el Apertura 2020, pero no llenaron las expectativas y ahora deberán dar un paso al costado. Luego, en el caso de Chigüila, el volante dijo que por ahora se supone que debe volver a las filas de FAS, pero aclaró que hay pláticas con otros planteles de la primera división.

"Solo tengo palabras de agradecimiento a Águila. Me trataron bien. Estaba a préstamo en Águila. Pero quizá lo más favorable por el momento sea volver a FAS. Con FAS me queda aún un año de contrato. Fue un año productivo con Águila. Me vine de San Miguel con una satisfacción grande. Si en algún momento puedo regresar a Águila, no tendría problema en hacerlo. Los profesores Romero y Messina siempre me dieron la confianza", apuntó Chigüila.

Los jugadores transferibles en el nido son Santos Guzmán, , Elvin Alvarado, Fernando Castillo, Edgardo Vigil, Edgardo Mira.