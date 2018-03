Gran golpe del Alianza

Lee también

El Alianza recitó anoche un poemario de buen fútbol e hizo efectiva su condición de favorito ante un Santa Tecla endeble que no encontró buenas conexiones en sus tres líneas.A Las Delicias llegó la avalancha de afición aliancista y atestiguó un despliegue de virtudes que dejaron con los tres puntos a los pupilos de Jorge “el Zarco” Rodríguez, tras un penalti de Hérbert Sosa y un tanto de Fito Zelaya.Alianza fue firme por su defensa y se perfiló como un cazador furtivo a la hora de rematar a un cuadro verdiazul que pese a todo demostró buen toque y dejó la impresión de que este traspiés solo fue un accidente.Ernesto Corti, viejo amigo de la estrategia minuciosa, no acertó esta vez con su planteamiento, pese a que contó con toda su artillería pesada para este encuentro, luego del regreso de los seleccionados.William Maldonado lució coqueto con la pelota y la defensa tecleña reapareció con buen toque y buenos relevos. Sin embargo, el fútbol no solo vive de piropos, sino de alegrías y tristezas.Al Tecla le faltó mayor hambre, mientras que al Alianza le sobraron agallas para desquitarse la derrota sufrida en la pasada final a manos de los verdiazules.En los primeros minutos Alianza tuvo presencia y le daba vida a la movilidad del esférico, mientras que el Santa Tecla acusaba el nerviosismo típico de los estrenos y le costaba encontrarse con el fútbol vertical y efectivo que lo llevó a su segundo cetro en primera.Le hacía falta la presencia de Gerson Mayén, suplente para este duelo, en la media y, por supuesto, la ayuda de un rematador de raza como Sebastián “el Loco” Abreu o Carlos Bueno.Sergio Souza se ubicaba como único hombre en punta, pero su falta de físico le impedía competir con argumentos entre las piernas albas.Empero, poco después, tras un par de intentos de sublevación tecleños, los dardos venenosos de los visitantes no mermaron y consiguieron abrir el marcador por la vía del penalti.El paraguayo Gustavo Guerreño fue derribado a los 43' en el área por Bryan Tamacas y Sosa se encargó de ejecutarla desde los 12 pasos. El volante albo mandó un tiro frío para el delirio aliancista.Tras la pausa, el Santa Tecla salió demoledor en el ataque. Jugadores como Marlon Cornejo, Jónathan Águila y William Maldonado probaron desde fuera de área y encontraron bien ubicado a Óscar Arroyo.La más peligrosa fue la de Águila, que tras un córner de Gilberto Baires cabeceó a los 48' a quemarropa, pero el meta albo respondió con un manotazo que mató el peligro rival.En los siguientes minutos, el Santa Tecla continuó buscando desesperadamente la paridad. Baires tomó protagonismo por las bandas, pero ni Souza ni Águila estuvieron finos para empatar.Además, Alianza permaneció tranquilo y consiguió ganarle por completo la moral al rival con el segundo de la noche. A los 75', Óscar Cerén mandó un servicio por la derecha y agarró mal ubicada a la zaga verdiazul, que dejó espacio para que Zelaya aprovechara esa situación y sentenciara la victoria de los blancos.